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拜登首位華裔閣員 戴琪好人緣 是個中國通
美國眾議院歲出入委員會民主黨首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai），可望獲任命為新任貿易代表，她身為華裔、及有色人種的背景以及嫻熟中國大陸事務，易使外界認為這是她雀屏中選的關鍵。然而，豐富的貿易談判經驗以及在華府幾乎沒有敵人，可能才是她脫穎而出的主因。
中國因素確實可能在拜登的這項人事任命扮演重要角色，戴琪是經驗豐富的貿易律師，精通中國問題，她曾擔任貿易代表的對中政策顧問長達七年，協助落實對陸貿易協議。後來擔任對中國政策的首席顧問。
一般來說，在國會擔任顧問即使受到拔擢，充其量也只會擔任副手，但戴琪獲擢升為政府閣員的貿易代表，在華府政界有些非比尋常。從華府的政治圈、貿易及律師界對她的評價來看，除了中國因素，她的個人特質可能才是雀屏中選的真正原因。
戴琪在國會受到廣泛支持，被認為能在貿易自由派和保護主義者中間取得平衡。官員和資深貿易律師說，包括參議院兩黨成員都向拜登的交接小組建議由她出任貿易代表。
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