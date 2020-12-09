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拜登國安顧問聲援香港 承諾提供避風港

德國之聲 / 德國之聲

美國總統當選人拜登的候任國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周二 (12月8日)在推特發文表示，他對香港警方持續逮捕並關押民主運動人士感到十分憂心。香港警方8日逮捕了8名民主派人士，指控他們涉及今年7月1日大游行等多項罪名。

蘇利文在推文中寫道：「當中國持續打擊香港自由的同時，我們與盟友跟夥伴站在同一陣線。我們也會替受到迫害的人提供一個避風港。」

自從今年6月中國政府在香港實施國安法以來，民主運動人士便表示香港的狀況越來越糟。國安法實施後，任何被中國政府認定與分裂國家丶恐怖主義或是與外部勢力勾結相關的行為，都有可能讓被告面臨最高終身監禁的刑期。

《香港國安法》實施後，西方民主國家也多次對該法的效益表達擔憂。美國已對被認定負責在香港施行國安法的香港與中國資深官員進行制裁。美國財政部7日宣布制裁14名中國官員，表示華盛頓認為這些官員涉嫌參與取消4名香港民主派前立法會議員的資格。

中國8日則召見美國駐中臨時代辦傅德恩，對美國施行的最新制裁表達抗議，並誓言對美國采取同等的報復。香港被視為是拜登上台後，美中關系當中最棘手的問題。他預計會將香港列為外交政策中的重要議題。

拜登在競選時多次公開表示，他當選後會在人權議題上，對中國及其他國家采取更強硬的手段。拜登對於中國打壓香港公民社會的反應，被各界視為他是否會履行競選承諾的關鍵指標。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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美國大選 川普 拜登

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