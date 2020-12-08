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拜登指定防長人選 首位美國黑人防長呼之欲出

德國之聲 / 德國之聲中文網
美國總統當選人拜登。(路透)
美國總統當選人拜登。(路透)

美國當選總統拜登決定任命勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）擔任美國防長。多家美國媒體報道了這個消息。這名67歲的退役將領會是美國首位黑人防長。拜登計劃在本周正式宣布這項任命。

奧巴馬執政期間，奧斯汀從2013年至2016年擔任美國中央司令部司令。他曾領導在伊拉克、敘利亞、阿富汗等地的軍事行動。逾40年的軍旅生涯中，他還曾經被派駐過德國。

延伸閱讀：評論-阿富汗是個教訓

奧斯汀對華態度尚不明朗。這位退役將軍畢業於西點軍校。《南華早報》報道，他平時低調寡言，很少參加新聞發布會或討論會等公共活動。奧斯汀的發言人表示，奧斯汀本人拒絕置評被提名的消息。拜登過渡團隊的一位發言人也不願置評。

鑑於美中關系持續緊張等原因，領導五角大樓的人選受到關注。除了奧斯汀之外，對中國態度強硬的弗盧努瓦（Michèle Flournoy）被視為是熱門人選。《紐約郵報》（New York Post）報道，弗盧努瓦今年6月份曾發文表示：“如果美國軍方有能力在72小時內擊沉南中國在南中國海所有的軍艦、潛艇和商船，北京在封鎖或入侵台灣之前可能會三思；他們將不得不考慮是否值得將他們的整個艦隊置於危險之中。”

美國政治新聞網站Politico 報道，接近拜登交接團隊的一名前國防部官員透露，拜登團隊認為奧斯汀是安全的選擇，他被認為是一名優秀的將領，且應會是忠於執行拜登任務的好部下，比起同樣被視為潛在人選的約翰遜（Jeh Johnson）或弗盧努瓦，奧斯汀日後與總統關系緊張的幾率會減少，“或許分歧更少……關系會更順暢。” 這位官員還認為，奧斯汀不會讓人大吃一驚，“我認為他並不是一個會獨立思考的人”。

延伸閱讀：客座評論-拜登執政下的中國政策 – 誰家歡樂誰家愁？

《南華早報》報道，他退休後加入了武器制造商雷神公司董事會（Raytheon Technologies Corp），這家是五角大樓最大的承包商之一。他也是美國最大的鋼鐵生產商紐柯(Nucor)和醫療保健公司泰尼特(Tenet)的董事會成員。

被正式提名後，和其他內閣成員一樣，奧斯汀還需要參議院的批准，以及國會的豁免權，因為他不符合退役軍官接掌國防部須等退役滿7年的規定。背景是五角大樓本應由文官擔任。川普2017年提名馬提斯（Jim Mattis）出任防長，當時馬提斯獲得國會同意豁免。

文木 / 石濤 （美聯社，路透社等）

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