川普繼續堅稱：「我們贏了大選」

（德國之聲中文網）盡管世界絕大部分地方已經將拜登看作是美國大選總統，但在特朗普看來，大選中勝出的仍然是他自己。

在佐治亞洲，川普在談到民主黨人時說，"他們欺詐並操縱了大選，不過我們最終還是會勝利"，他說，"我們會贏得這場選舉"。

這是大選以來川普參加的第一場集會活動。他宣布將繼續對大選結果采取法律行動，直至華盛頓的美國最高法院。這位美國總統也再次表示，11月3日的大選中出現了數十萬張非法選票。不過，他始終沒有針對該說法提供證據。

在美國多個州，川普都針對拜登勝利的結果發起訴訟，但迄今並未取得成功。佐治亞洲的重新計票結果，也再次證實了這位民主黨人的勝利。這是1992年以來，第一次有民主黨人在大選中拿下該州。

當然，川普不承認這一點。在佐治亞州的集會活動上，這位共和黨人再次聲稱自己在該州獲勝。川普此次來到該州，主要是為了幫助該州的兩位共和黨議員競選，以保證共和黨人能在參議院中繼續佔多數。他敦促大家，為佐治亞州兩位共和黨參議員珀杜（David Perdue）和洛夫勒（Kelly Loeffler）投票。

佐治亞州1月5日將舉行兩個特別選舉，共和黨需要在佐治亞州增加參議院席位，才能保持參議院的多數地位。如果共和黨在本次決選中失利，參議院兩黨將在100個席位中各佔50席，陷入僵局。

如果出現這種情況，民主黨的副總統當選人哈裡斯（Kamala Harris/中文名"賀錦麗"）--她同時也是參議院主席，將投出投下打破平衡的一票，讓民主黨人在參議院獲得多數。

王凡/文木（德新社，法新社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】