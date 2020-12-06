快訊

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

羅志祥豪宅偷蓋違建還拒市府會勘 再不配合將依法處分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登上任中美拉鋸 南韓左右為難

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
拜登上台後，南韓該如何在中美關係中自處？（Photo from網路截圖）
拜登上台後，南韓該如何在中美關係中自處？（Photo from網路截圖）

拜登上台後的中美關係，恐讓夾在中間的南韓左右為難。韓國外媒分析表示，拜登上台後，會更加鞏固與傳統盟友的合作關係，包含日本和韓國，這也將使得美中關係格外緊張，而夾在中間的南韓左右為難，一方面不願得罪美國，一方面又怕中國的經濟制裁。外交專家認為，雖然立場難為，但南韓必須在新的中美關係中，尋求最佳位置。

不願得罪中美任一方

韓國時報報導，南韓和日本是中美關係緊張的最前線，而中國由於地利之便，也容易對日韓實施經濟制裁等行動，例如南韓由於應允美國在朝鮮半島部署反導彈，至今仍受到限韓令等經濟制裁的影響。

專家認為，美國換了較溫和派的拜登上台，但南韓仍然要與其保持戰略關係，不可得罪，但考量經濟和地利因素，勢必也要和北京保持和平，甚至還得要考量東南亞、日本等多邊關係，不過外交專家也認為，或許拜登上台後，有望改善中美關係，或許間接不會對南韓展開大動作經濟報復行動。

為了應對中美霸權主義競爭，南韓一直是美國的長期盟友，但中國卻是最大的貿易夥伴，因此青瓦台在中美之間的立場一直很模糊，維持所謂的「戰略模糊性」，南韓一直在中美關係中打模糊戰。然而拜登在明年1月就職後，即使風格不會像川普一樣強勢，但華盛頓的反中立場應該不會改變，南韓勢必要說清楚立場。

中國加緊拉攏鄰國

對此，北京也已開始拉攏亞太地區的關係，包括派遣中國外交部長王毅參訪南韓，強調中韓關係的穩健和生命力。倫敦國王學院國關副教授拉蒙．帕切科．帕爾多認為，青瓦台廣泛和各國接觸是有意義的，「參與涉及美國的多邊主義倡議，不會直接挑戰中國，但也能適度壓抑中國霸權。」並建議南韓不只要注意與中美的關係，也應該多注意和東南亞、歐盟等其他經濟體的交流。

韓國媒體Hankyoreh也報導，南韓和印度以及東南亞的建立關係行動，某些程度上也削弱對中國的依賴，讓未來即使面對中國經濟制裁也能支撐得住，軍事專家也稱，南韓基於軍事理由，還是要與美國維持同盟關係，「即使聯盟關係在過去幾年有所動盪，美國依然是南韓重要的政治和安全夥伴。」

【更多精采內容，詳見

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

川普施壓喬州州長 推翻拜登勝選結果遭拒

川普威嚇力不減！249名共和黨參眾議員 僅27人承認拜登勝選

美CDC首度呼籲：除自家外 任何室內場所都戴口罩

中美恐相撞！陸學者提3時間點

相關新聞

拜登上任中美拉鋸 南韓左右為難

拜登上台後的中美關係，恐讓夾在中間的南韓左右為難。韓國外媒分析表示，拜登上台後，會更加鞏固與傳統盟友的合作關係，包含日本和韓國，這也將使得美中關係格外緊張，而夾在中間的南韓左右為難，一方面不願得罪美國，一方面又怕中國的經濟制裁。外交專家認為，雖然立場難為，但南韓必須在新的中美關係中，尋求最佳位置。

川普施壓喬州州長 推翻拜登勝選結果遭拒

川普總統5日晚在喬治亞州舉行了大選以後首場大型造勢活動，替該州兩名參加聯邦參議員明年1月複選的共和黨候選人站台；不過，活...

防疫為重！拜登縮小就職典禮 可能以遠端方式舉行

民主黨總統當選人拜登、副總統當選人賀錦麗將於明年1月20日宣誓就職，拜登表示，考量新冠疫情，就職典禮規模將大幅縮小，可能...

川普威嚇力不減！249名共和黨參眾議員 僅27人承認拜登勝選

據華盛頓郵報對249名共和黨籍國會參、眾議員所做調查發現，目前承認拜登(前譯白登)當選總統者僅有27人，還有兩名國會議員...

惡整拜登？國防部否認拒交接

知情的卸任情報高層官員向CNN透露，川普政府阻撓拜登交接團隊會見國防部情報機構官員，國防部則發表聲明否認，並說，會晤暫定...

僧多粥少！拜登內閣多元化難平衡

總統當選人拜登承諾他的政府要像美國人口一樣多元化，但已證明是一個重大挑戰，特別是在平衡意識形態及與關鍵盟友保持關係時，不...

川普選後首度登台替人拉票 仍堅稱「最後會贏」

美國總統川普今天在選後第一場集會上再度聲稱自己的總統大選勝利被人偷走，向群眾表示他最後還是會勝選

川普仍想翻盤！致電喬治亞州州長 要求推翻選舉結果

華盛頓郵報報導，美國總統川普周六（5日）打電話給共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），要求他說服喬治亞州議...

拜登：下月將再推紓困案

美國總統當選人拜登表示，11月的就業報告凸顯出對新冠疫情採取緊急行動的必要性，人民正面臨嚴峻的就業前景，國會應立即行動，...

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

美國加州州務卿巴迪亞（Alex Padilla）今天確認，民主黨總統候選人拜登囊括加州55張選舉人票。美聯社統計，拜登正...

傳拜登團隊與軍情機構交接受阻 美國防部否認

美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情的卸任情報高層官員透露，川普政府阻撓拜登交接團隊會見國防部情報機構官員，國防部則發...

美國法官下令 川普政府須全面恢復追夢人計畫

美國法官今天命令總統川普政府，須全面恢復一項保護童年時期非法入境美國的移民免於被驅逐出境的計畫

熱門新聞

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

英特爾將找台積電代工Atom和Xeon系統晶片 官網現端倪

川普仍想翻盤！致電喬治亞州州長 要求推翻選舉結果

日本擬明春試行海外團客旅遊 台灣可望列開放對象

和賈伯斯共同創辦蘋果45年後 他又創了另一家新公司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。