拜登上任中美拉鋸 南韓左右為難

拜登上台後的中美關係，恐讓夾在中間的南韓左右為難。韓國外媒分析表示，拜登上台後，會更加鞏固與傳統盟友的合作關係，包含日本和韓國，這也將使得美中關係格外緊張，而夾在中間的南韓左右為難，一方面不願得罪美國，一方面又怕中國的經濟制裁。外交專家認為，雖然立場難為，但南韓必須在新的中美關係中，尋求最佳位置。

不願得罪中美任一方

韓國時報報導，南韓和日本是中美關係緊張的最前線，而中國由於地利之便，也容易對日韓實施經濟制裁等行動，例如南韓由於應允美國在朝鮮半島部署反導彈，至今仍受到限韓令等經濟制裁的影響。

專家認為，美國換了較溫和派的拜登上台，但南韓仍然要與其保持戰略關係，不可得罪，但考量經濟和地利因素，勢必也要和北京保持和平，甚至還得要考量東南亞、日本等多邊關係，不過外交專家也認為，或許拜登上台後，有望改善中美關係，或許間接不會對南韓展開大動作經濟報復行動。

為了應對中美霸權主義競爭，南韓一直是美國的長期盟友，但中國卻是最大的貿易夥伴，因此青瓦台在中美之間的立場一直很模糊，維持所謂的「戰略模糊性」，南韓一直在中美關係中打模糊戰。然而拜登在明年1月就職後，即使風格不會像川普一樣強勢，但華盛頓的反中立場應該不會改變，南韓勢必要說清楚立場。

中國加緊拉攏鄰國

對此，北京也已開始拉攏亞太地區的關係，包括派遣中國外交部長王毅參訪南韓，強調中韓關係的穩健和生命力。倫敦國王學院國關副教授拉蒙．帕切科．帕爾多認為，青瓦台廣泛和各國接觸是有意義的，「參與涉及美國的多邊主義倡議，不會直接挑戰中國，但也能適度壓抑中國霸權。」並建議南韓不只要注意與中美的關係，也應該多注意和東南亞、歐盟等其他經濟體的交流。

韓國媒體Hankyoreh也報導，南韓和印度以及東南亞的建立關係行動，某些程度上也削弱對中國的依賴，讓未來即使面對中國經濟制裁也能支撐得住，軍事專家也稱，南韓基於軍事理由，還是要與美國維持同盟關係，「即使聯盟關係在過去幾年有所動盪，美國依然是南韓重要的政治和安全夥伴。」

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