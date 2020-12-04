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改善不平等、抗暖化 拜登財經內閣首務

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

美國總統當選人拜登的財經內閣，將有兩位官員出身自資產管理業者貝萊德。財政部副部長亞德耶莫（Adewale Adeyemo）預料將負責財政部的日常業務，在關注美國國安之際，致力於降低社會的不平等、提高中產階級的地位；國家經濟委員會主席狄斯（Brian Deese）則預料將發揮他的永續投資長才，助對抗氣候變遷。

亞德耶莫曾在前總統歐巴馬政府時期，歷任財政部和白宮重要職位，包括國家經濟委員會副主任，曾代表美國出席G20會議等重要國際峰會；他出任副財長後，將輔佐內定財政部長葉倫，可能掌理財政部日常事務。

在現任財長米努勤任內，財政部持續擴大制裁其他國家和高階官員，亞德耶莫暗示可能會延續這些行動。他表示，財政部會「繼續專注」保護國家安全，包括「運用我們的制裁權讓惡人付出代價」。

亞德耶莫也表示，希望改善美國的不平等狀況，並提升中產階級的財富。

據傳將出任NEC主席的狄斯，擁有氣候政策方面的專業，可能成為拜登政府兌現乾淨能源投資承諾的要角；拜登曾承諾將投資2兆美元於乾淨能源，但這項計畫不易在國會過關。狄斯也將執行拜登重建經濟的計畫。

狄斯曾在歐巴馬政府時期擔任白宮預算管理局的副局長，之後被擢升為歐巴馬的資深顧問，部分聚焦於氣候變遷與能源議題。「保育選民聯盟」總裁卡賓斯基表示：「狄斯曾扶助美國汽車業在較嚴格的環保標準中重建，推動巴黎氣候協定，保護我們的土地與海洋；拜登重建經濟時，狄斯是我們需要的氣候領導人。」

美國大選 川普 拜登

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