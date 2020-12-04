白宮「貝萊德幫」勢力成形

白宮向來不乏華爾街人士延攬入閣，尤其是出身自高盛（Goldman Sachs）的銀行家，經常在歷屆政府位居要津。不過，在總統當選人拜登陸續公布的財經人事中，「高盛幫」全數缺席，倒有兩位貝萊德（BlackRock）高層人士即將加入，也顯示新白宮的「貝萊德幫」勢力成形。

美國內定副財長亞德耶莫。（路透）

曾任貝萊德執行長的歐巴馬基金會總裁亞德耶莫（Adewale Adeyemo），已被宣布為財政部副部長，將輔佐內定財政部長葉倫；貝萊德負責永續投資的主管狄斯（Brian Deese），據傳將出任白宮國家經濟委員會（NEC）主席。

美國最近四任政府，高盛出身的財長就占了三位，包括現任財長米努勤、小布希任內的財長鮑森、柯林頓任內的魯賓。川普上台時，除了米努勤，也曾任命多位高盛幫擔任要職，像是高盛總裁柯恩（Gary Cohn）曾為白宮經濟顧問。

投資界人士指出，拜登政府挑選和大型資產管理公司關係深厚的人，有助化解金融圈的疑慮，也傳達了可讓業界鬆一口氣的一項訊息：拜登政府會追求穩定，金融業未來不至面臨大舉監管或加稅的風險。

華爾街日報分析，貝萊德人事被延攬入閣，遭遇的反對聲浪或許會低於高盛等華爾街投銀人士。貝萊德主要為個人或捐獻基金機構從事投資，業績主要來自追蹤市場指數的基金。

貝萊德這類基金公司不經手併購事宜 ，不會靠交易賺取鉅額利潤；基金公司員工雖待遇不差，但不至於給人闊綽的印象。貝萊德原本因投資導致氣候變遷的公司而招致環保人士批評，今年已承諾採取更嚴格立場。

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）是少數在選舉期間公開支持拜登的華爾街大亨，選後一度盛傳他有可能出任財長或國家經濟委員會主席。芬克雖未入閣，但有貝萊德的人馬安插在白宮，對芬克仍大有幫助。

紐約郵報引述知情人士指出，芬克的手法非常高明，「高盛和其他銀行是送人進政府，芬克是把人從白宮找來，與他們共事，支持拜登，如今再把人擺回白宮」。

42歲的狄斯雖非經濟學家出身，但曾在歐巴馬政府擔任要職，負責對汽車業紓困和巴黎氣候協定。2017年，狄斯加入貝萊德，負責協調環境和社會責任方面的投資布局。

39歲的亞德耶莫在奈及利亞出生，也是歐巴馬政府時代的要角，歷任財政部和白宮重要職位，包括國家經濟委員會副主任。他也在歐巴馬卸任總統後加入貝萊德，擔任顧問一職，也曾任芬克的幕僚長。