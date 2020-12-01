拜登財經團隊 女力崛起

美國總統當選人拜登正在組建財經團隊，以幫助他振興受新冠疫情重創的經濟。知情人士透露，他將組織一個人員歷練豐富、且背景多元的經濟顧問團隊，其中包括兩名女性官員，將與可望接任財長的葉倫形成「女力陣線」，並將以提高非裔與低所得勞工地位的政策為優先。

彭博資訊報導，拜登和副總統當選人賀錦麗1日將宣布重要的經濟人事安排。根據知情人士，拜登的選擇是要能幫他快速達成「重建美好」的選戰承諾，目標是促成工作成長，同時解決經濟不平等問題。

知情人士說，除財長可望由葉倫出任，拜登也將任命華府智庫美國進步中心（CAP）執行長譚登女士（Neera Tanden）為行政管理和預算局局長，也是督導行政管理和預算局首位有色人種和南亞裔女性；並將指派普林斯頓大學經濟學家勞絲（Cecilia Rouse）為經濟顧問委員會主席，成為首位領導經濟顧問委員會的有色人種女性。這兩位官員將與葉倫串連為「女力陣線」。

拜登計劃挑選歐巴馬政府資深國際經濟顧問亞德耶莫（Adewale Adeyemo），擔任葉倫重要副手，成財政部首位非裔副部長。並將請競選團隊兩位經濟顧問伯恩斯坦和布榭擔任經濟顧問委員會的委員。