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選舉訴訟膠著 川普：難戰至最高法院

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美國總統大選結束近一個月，現任總統川普周日（11月29日）首次接受電視訪問談及選情。數周以來，川普與其競選團隊在多個州份開打司法戰，期望透過訴訟推翻選舉結果，不過到目前為止都幾乎無功而回。

川普在福斯（Fox）電視台的專訪中說：「問題是很難把官司打到最高法院。」縱然訴訟之路崎嶇，但是他表明即使明年初卸任後也不會罷休。「我在未來六個月都不會改變心意。」被問到是否仍相信有機會獲勝的時候，他回答：「我希望如此。這需要一個勇敢的法官或一個勇敢的立法機關。」他聲稱有大量選舉舞弊的證據，希望發起一次「大規模和漂亮的訴訟」。

目前美國最高法院中，保守派大法官佔多數，其中三人更是由川普任命。但有學者認為，最高法院推翻選舉結果的機會非常渺茫。上周四（11月26日），他首次對外表示如果對手拜登在12月14日取得足夠選舉人票，他就會離開白宮。

按照各州點票結果計算，民主黨的拜登取得306張選舉人票，撃敗只有232票的川普。其中在關鍵州，包括威斯康星州丶密歇根州丶亞利桑那州丶賓夕法尼亞州丶喬治亞州，拜登成功把它們翻盤由紅轉藍。拜登也在全國較川普多贏600萬票。

川普團隊在上述五個州以及內華達州興起訴訟，可是在周日（11月29日）再遭挫折。威斯康星州兩個最大的縣完成重新點票，再次確認拜登以兩萬多票勝出。而在上周，賓夕法尼亞州和密歇根州也都確認拜登勝選。

美國許多學者和分析家都已排除選票造假的可能性，但川普在最新的專訪中仍堅稱這次選舉是一場「完全的詐騙」，拒絕承認落敗。他的支持者也持續在各處示威，要求當局「停止偷票」(stop the steal)。川普陣營透露，他正考慮成立新的電視頻道或社交媒體公司，以助他維持曝光率鋪路再戰2024年總統大選。

與此同時，川普政府開始與當選人拜登的過渡團隊接洽，啟動權力交接程序，拜登隨即提名多名閣員。如無意外，他將於明年1月20日宣誓就任。

Phoebe Kong/楊威廉（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

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