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川普交出政權...有前提

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普26日表示，如果美國選舉人團在12月14日的投票中支持民主黨籍對手拜登，他將交出政權、並離開白宮，但批評這將是選舉人團的「一個錯誤」，並暗示他可能永遠都不會正式承認敗選、也可能不會出席拜登的總統就職典禮。

這是川普在選後首度回應記者發問，也是他最接近承認敗選的一次。他在白宮對記者說，若拜登贏得的選舉人票達到270票以上的門檻，「我當然會（離開白宮），你們知道這一點。」

各州選舉人團訂12月14日開會投票，紀錄投票結果的確認證書會在12月23日之前送交參院議長（現任副總統潘斯），拜登預料將贏得306張選舉人票，遠超過270票的門檻。拜登將在明年1月20日宣誓就職。

川普也抨擊這次選舉出現舞弊，他在被問到是否會承認敗選時說，承認敗選是非常困難的事，並指稱若選舉人投票給拜登，「他們犯了一個錯誤」，「這場選舉是場欺詐」。不過，迄今都沒證據顯示選舉有廣泛的舞弊，許多州也都已認證選舉結果。

他拒絕透露是否會依循傳統，出席拜登的就職典禮，「我很誠實，我知道答案，但是我還不想說」，他也說拜登已開始挑選內閣人選「是不對的」。川普迄今仍不願完全承認他已敗選，但受到來自所屬共和黨內部的龐大壓力，他上周同意啟動政權交接程序。

美國大選 川普 拜登

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