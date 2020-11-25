拜登內閣，來了！從關鍵人選看美國未來四年走向...就是「兩個字」

美國當地時間11月23日，距離美國總統就職日剩兩個月不到，出現選後至今最大的進展。

川普突然推文表示，他「建議」下屬啟動初始的過渡進程。川普是認輸了嗎？他還是強調將繼續訴訟，終將勝利。但，現實是，幾個他寄望的州，無論是訴訟、重新計票，多不順利。

同一天，記者收到拜登團隊的信件，拜登公佈了總統當選人所能提名的最重要人選——美國國務卿，以及一眾國安團隊的人選，從這，或能一窺他的執政團隊以及外交政策走向。

這期白宮義見，我想一次讓讀者看懂美國總統內閣的「眉眉角角」——從科普美國內閣到拜登未來執政的樣貌。

先來談談拜登的Cabinet，這字指的不是櫃子，因為是大寫的C，指的就是「內閣」。

英文的櫃子和內閣為什麼是一個字呢？cabinet本來就是指擺放物品的空間，在過去這字也有重要人物進行商議的私人空間的意思，漸漸就演變成了內閣。為了避免混淆，一般會使用大寫區分。

美國總統的「內閣」指哪些人？

美國總統核心的內閣成員，有副總統，加上15位部長，包括國務卿、國防部長、財政部長、農業部長、商務部長、教育部長、能源部長、健康與公共服務部長、國土安全部長、住房與城市發展部長、內政部長、勞工部長、交通部長、退伍軍人部長，以及司法部長。這些人只要是在美國出生，都排在總統的繼承順位上，像目前美國的交通部長趙小蘭並非在美國出生，就不在順位上。

但，真正意義上的內閣級別成員，目前還包括白宮幕僚長、環保署長、管理與預算局局長、貿易代表、中央情報局長、情報總監，以及小型企業管理署長，他們被視為內閣，但不在繼承順位上。

這二十幾號人，手下各帶領少則幾百人（像美國貿易代表署就兩百人），多則幾百萬人（像美國國防部就有將近3百萬名人員）。為了確保一接任，美國政府就能正常運轉，選擇內閣成了總統當選人最重要的工作之一。

彭博資訊與華爾街日報等媒體都報導，美國總統當選人拜登已選定Fed前主席葉倫出任新政府的財政部長。美聯社

當天，拜登一口氣提名六大美國國安的內閣成員與重要官員，媒體也傳出拜登或將提名美聯儲前主席葉倫（Janet L. Yellen）出任財政部長。相信你對葉倫的名字並不陌生，我來談談另外六個人，你可能也不會太陌生。

首先是美國內閣中最重要的部長——國務卿，拜登是提名了他當副總統時期的國安助理布林肯（Antony Blinken），布林肯在歐巴馬第二任期時出任美國副國務卿；再來，拜登是提名了他當副總統時的另一個國安助理沙利文（Jake Sullivan），出任國安助理，也就是美國總統外交軍師的職務；再來拜登提名的是大名鼎鼎的美國前國務卿、也是美國前總統候選人克里（John Kerry），拜登提名他出任美國總統氣候問題特使。

拜登提名沙利文（Jake Sullivan），出任國安助理。 路透社

再來拜登提名的這三位，也許名聲沒前幾位響亮，但都是歐巴馬時期的官員，包括資深外交官托馬斯·格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）被提名為美國常駐聯合國代表、而中央情報局前副局長海恩斯（Avril Haines）被提名為美國國家情報總監，而美國國土安全部前副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）則被提名為國土安全部部長。這三人不是女性就是少數族裔。

從這，我們或能看出拜登接下來的執政團隊的樣貌。

首先，表面上看來，如同《紐約時報》說的，這像是歐巴馬政府前官員的「大團圓」，儘管拜登在接受採訪時表示，這不會是歐巴馬「第三任期」，但，這多少代表拜登的政策與歐巴馬的政策或將有延續性，至少從拜登提名的國安團隊看，這些人是支持多邊主義和強化盟友關係，但是對於介入海外戰爭十分謹慎，布林肯就在俄羅斯兼併克里米亞就扮演美國在此議題上的主導角色，最終，他選擇聯合盟友制裁俄羅斯，但婉拒提供武器給烏克蘭。我還記得當時報導了烏克蘭總統跑到美國求援，是得到了人道援助沒錯，但尋求武器支援未果，於是那烏克蘭總統說了一句話：「我們不可能靠棉被打贏戰爭。」

拜登在接受採訪時表示，接下來的任期不會是歐巴馬「第三任期」。 路透

第二點，是這些人經驗豐富，有些還與拜登交情深厚，不要說克里在美國政壇和外交領域活躍了幾十年，布林肯也有30年的經驗，就算才43歲的沙利文，都當過希拉蕊、拜登和歐巴馬的顧問，去過一百多個國家，這也代表著，拜登追求的是「穩定」的團隊。要知道，川普政府的流動率之高，是美國近代罕見，白宮高級官員有當了10天就被開除的；光是部長，四年內就換了11個，其中兩個主動辭職，8個被他開除（半個月前他才推特開除了國防部長），還有一個被升職當白宮幕僚長，也就是凱利將軍，他最後某種程度上是在被開除前辭職，所以大概也算開除吧。相較之下，歐巴馬前四年只換了三個部長。

第三點，則是多元。從拜登選擇賀錦麗當副手就能看出，女性加少數族裔是特點。如果葉倫真的被拜登提名且獲得國會任命，她將成為美國史上第一位女性財政部長，此前她已經是美國史上第一位女性美聯儲主席。拜登的目標，是一半的內閣成員都要是女性，讓女性撐起半邊天。先前的歐巴馬政府或柯林頓政府女性閣員，分別都到達三成五到四成，比川普政府和布希政府的兩成五還要多。除了女性多，也會有少數族裔，預料有可能包括華裔，像CNN就列名楊安澤為可能的商務部長人選，《紐約時報》則是列名加州的勞工廳廳長、華裔的蘇維思為勞工部部長人選等。其實，從布希政府開始，二十年來，每一屆美國政府都有華裔部長。

前民主黨總統參選人楊安澤，有可能成為拜登政府的商務部長。 法新社

說到這，這些拜登提名的人選除了白宮的職務以外，最終都要國會參院的批准，目前，共和黨穩穩地掌控有半數，一旦民主黨在明年一月初沒辦法贏得半數，拜登勢必需要尋求共和黨參議員的支持，也就是，這些共和黨人將決定拜登能不能如願擁有自己想要的團隊，因此一切仍存在變數。

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