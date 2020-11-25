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美國總統權力交接：下一步怎樣？

德國之聲 / （德國之聲中文網）
（圖／德國之聲中文網）
（圖／德國之聲中文網）

在總統大選後進行有序的權力交接，這是美國執行了近60年的一項法律規定。國會希望以此保障國民始終擁有一個有效運作的政府。1963年制定的相關法律中寫道，“因政府業務交接引起的任何中斷都可能產生不利於美國及其公民安全和福祉的後果。”

過渡期誰說了算？

特朗普在敗選後被視為”跛腳鴨“。他將執政到明年1月20日，在此之前可以繼續住在白宮，繼續乘坐總統專機”空軍一號“。不過，在政治上，他的權力受到限制。

為何需要有足夠時間進行權力交接？

美國通常在選出新總統後就立即開始為期兩個月的交接准備工作。過渡期每一天都很重要。因為美國總統的權力無以倫比，他必須從第一天起負起重任，尤其在國家安全問題上。

作為三軍總司令，美國總統要對130萬士兵負責，也掌握著緊急情況下批准使用核武器的密碼。美國總統及政府還要對高達近5萬億美元的財政預算負責。

拜登現在需要做什麼？

新總統將得到篇幅超過1000頁的政府手冊和200頁的《美國政府政策性和輔助性職位》手冊，上面列有約9000個需要總統重新任命的職位。

在過渡期內，當選總統不僅要任命內閣，還要任命白宮、各政府部門的數千個職位。大約有1200個職位需要參議院確認。

拜登的過渡團隊從現在起可以使用600多萬美元的國家財政撥款。此外，其團隊成員可以正式和政府官員交流，而不是像之前那樣因被拒絕而走非官方渠道。此外，拜登團隊從現在起可以使用.gov的域名。

選舉人何時投票

在所有各州的計票得到驗證後，選舉結果將在12月8日前寄到華盛頓。538名選舉人將於12月14日投票。最好的情況下這只是一個形式，是各州投票結果的反映。

投票結果將於1月6日在國會兩院共同的會議上宣布。下屆美國總統和副總統是誰，這時也將做出官方宣布。

為何需要這麼久？

一個重要原因就是美國的選舉制度復雜，先由各州選出選舉人，再由選舉人選出總統。美國大選的日期和期限大多依據實行了100多年的法律。雖然現在組織起來可以更快，但誰也不想去觸動業已存在的法律。

新總統何時開始行使權力？

美國總統就職典禮將於當地時間2021年1月20日中午12點在華盛頓國會大廈前舉行。新總統當天將入住白宮。

何時移交核按鈕手提箱？

新總統就職後立即掌握核密碼。眾所周知，總統身邊總是有一名軍人提著俗稱”核足球“的核按鈕手提箱，以備不時之需。

箱子裡並沒有紅色按鈕，而是有密碼等文件，總統可以在緊急情況下發出使用核武器的命令。

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美國大選 川普 拜登

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