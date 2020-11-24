快訊

中國「晶片自主」只是虛浮？紫光集團的債券違約風暴

找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普轉移總統職權 臉書推特如玉璽交接

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
川普交接總統大位之虞，社群帳號也需要轉移給拜登。（Photo from CNN）
川普交接總統大位之虞，社群帳號也需要轉移給拜登。（Photo from CNN）

川普不只得交接總統大位，連官方推特臉書帳號都需要轉移權限給拜登。臉書和推特紛紛宣布，明年1月將會收回原由現任總統川普管理的白宮等官方單位帳號，並將管理權限轉交給當選人拜登。媒體分析，川普在任期內將推特等社群平台，當成內政、外交上重要的治國武器，也讓各國領導人紛紛效仿，因此此次的轉移程序也格外引起話題。

《綜藝》報導，繼推特後，臉書也宣布會從1月20日開始，將原本由川普管理的臉書和Instagram帳號，如白宮等和總統職務有關的官方社群，都會強制移交給拜登。

媒體形容，由於川普在任期內將社群平台使用得「淋漓盡致」，社群成了川普外交與內政上的強大武器，甚至他國元首也紛紛重視社群平台使用的重要性，也因此社群帳號之於政治的存在，就像是護國神器或者古代皇帝御璽一般，而臉書、推特等公司，更是類似保管玉璽的祭司角色。

路透社報導，臉書發言人在聲明中表示，2017年，在歐巴馬政府權力轉移時，也曾做過社群帳號的轉移程序，希望這次的權力轉移能夠像之前一樣順利。

值得一提的是，以川普本人名義擁有的帳號，如推特帳號不過@realDonaldTrump，都將繼續由本人管理。不過推特警告，過去川普的個人推特，本來享有政治領袖的特殊待遇，可以排除部分使用者條款的限制免受處罰，但1月20日交接後，恢復平民身份的川普將不再享有這些特權。

【更多精采內容，詳見

美國大選 川普 拜登 推特 臉書

延伸閱讀

拜登內閣 史上首位女情報總監、女財長

密州選委會認證拜登當選 宣告川普驗票訴訟「無效」

布林肯中間務實！拋棄單邊主義 拜登率美重回國際

共和黨密謀阻提名？ 拜登：你在開玩笑？

相關新聞

同黨也拒挺 川普一日兩州受挫

時隔兩周，競選連任落敗的美國總統川普依舊堅稱勝選，以法律訴訟及重新計票等手段拖延，但廿日接連遭遇兩項挫敗，且都來自共和黨...

拜登屬意葉倫出任財長 將肩負擺脫疫情影響重任

美國聯邦準備理事會（Fed）前主席葉倫，符合總統當選人拜登尋找的財政部長人選所有要求，像是不會驚嚇華爾街、不會疏遠進步派...

川普轉移總統職權 臉書推特如玉璽交接

川普不只得交接總統大位，連官方推特、臉書帳號都需要轉移權限給拜登。臉書和推特紛紛宣布，明年1月將會收回原由現任總統川普管理的白宮等官方單位帳號，並將管理權限轉交給當選人拜登。媒體分析，川普在任期內將推特等社群平台，當成內政、外交上重要的治國武器，也讓各國領導人紛紛效仿，因此此次的轉移程序也格外引起話題。

美缺席亞太兩大FTA 專家：拜登須重思美在亞洲經濟領導地位

華府智庫新美國安全中心執行長馮德納24日說，在亞太地區簽署兩項大規模自貿協定後，拜登政府恐須重新思考美國在亞洲經濟領導地...

布林肯將任美國國務卿 印媒：對中國不利

美國總統當選人拜登提名布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，印度媒體今天分析，這項任命對印度有利，但對印度的...

密州選委會認證拜登當選 宣告川普驗票訴訟「無效」

密西根州計票委員會23日投票認證密州選舉結果，正式認證民主黨的拜登當選並取得該州16張選舉人票，也等於宣告川普總統力圖推...

布林肯中間務實！拋棄單邊主義 拜登率美重回國際

總統當選人拜登預定24日宣布第一波內閣人選，拜登長期外交政策幕僚布林肯(Antony Blinken)可望獲提名為國務卿...

首位拉美裔 梅奧卡斯掌國安部、曾任USCIS局長

總統當選人拜登挑選的新任國土安全部長，是曾任國安部副部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)；這項人事案通過...

共和黨密謀阻提名？ 拜登：你在開玩笑？

民主黨總統當選人拜登23日發表首波內閣名單時，已假設共和黨仍把持參院多數的情況；共和黨消息人士透露，議員正擬定多項計畫，...

NBC：沒幫自己翻盤 川普私下抱怨「笨蛋法律團隊」

儘管川普總統在公開場合稱讚試圖替他翻盤的法律團隊，私底下卻認為朱利安尼和川普律師團隊成員席妮‧鮑威爾(Sidney Po...

川普金主、黑石CEO籲認輸 「願意協助拜登」

曾撰寫「水門案」(Watergate)調查報導的資深記者勃恩斯坦(Carl Bernstein)22日晚間透過推特發文點...

川普政權放手？拜登獲交接授權...內閣第一陣成軍

「為了國家好....就去做該做的事吧。」從美國總統大選落幕以後，始終堅持選舉爭議未解的川普，首度針對政權交接事宜鬆口，23日美國聯邦總務署（GSA）向拜登團隊發出通知，表明川普政府已準備進行政權交接程序，而川普本人也透過Twitter表明，「為了國家利益，已建議GSA署長及其團隊，在相關初期程序上去做該做的事。」儘管川普仍未字面上承認敗選，但實質的過渡期工作，也確實由GSA開始著手進行。與此同時，拜登也在23日公開了內閣名單的第一批人選，除了備受矚目的外交老將布林肯（Antony Blinken）將擔任國務卿外，首波名單裡也多以資深經驗、女性與多元族裔的人選，也成為這波新人事的議題亮點。

熱門新聞

美國總務署通知拜登：川普政府同意啟動政權交接

堆高機壓爛下半身…與女友生死道別6次 他扭轉醫生預言活下來

美股道瓊早盤漲200點 阿斯特捷利康疫苗報捷

聯電ADR狂漲逾20％ 台積電再度逼近歷史新高

美密西根州認證計票結果 拜登正式在該州勝選

加拿大捐血員插錯血管 17歲少女手臂幾近傷殘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。