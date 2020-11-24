川普轉移總統職權 臉書推特如玉璽交接

川普不只得交接總統大位，連官方推特、臉書帳號都需要轉移權限給拜登。臉書和推特紛紛宣布，明年1月將會收回原由現任總統川普管理的白宮等官方單位帳號，並將管理權限轉交給當選人拜登。媒體分析，川普在任期內將推特等社群平台，當成內政、外交上重要的治國武器，也讓各國領導人紛紛效仿，因此此次的轉移程序也格外引起話題。

《綜藝》報導，繼推特後，臉書也宣布會從1月20日開始，將原本由川普管理的臉書和Instagram帳號，如白宮等和總統職務有關的官方社群，都會強制移交給拜登。

媒體形容，由於川普在任期內將社群平台使用得「淋漓盡致」，社群成了川普外交與內政上的強大武器，甚至他國元首也紛紛重視社群平台使用的重要性，也因此社群帳號之於政治的存在，就像是護國神器或者古代皇帝御璽一般，而臉書、推特等公司，更是類似保管玉璽的祭司角色。

路透社報導，臉書發言人在聲明中表示，2017年，在歐巴馬政府權力轉移時，也曾做過社群帳號的轉移程序，希望這次的權力轉移能夠像之前一樣順利。

值得一提的是，以川普本人名義擁有的帳號，如推特帳號不過@realDonaldTrump，都將繼續由本人管理。不過推特警告，過去川普的個人推特，本來享有政治領袖的特殊待遇，可以排除部分使用者條款的限制免受處罰，但1月20日交接後，恢復平民身份的川普將不再享有這些特權。

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