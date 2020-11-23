拜登是歐巴馬2.0？ 執政風格受關注

「歐巴馬將會是拜登執政逃脫不掉的影子？」拜登當選美國總統，曾作為歐巴馬副手的他，普遍被認為將沿襲歐巴馬的部分執政風格。因此對拜登來說，歐巴馬的存在將會是個「雙面刃」，一方面他擁有一個經驗豐富的顧問，但另一方面，歐巴馬的政績將持續的被拿來與拜登的表現比較。

歐：我不會入閣

《英國衛報》歐巴馬曾在出版的回憶錄中提到，自己在卸任後才得以和老婆蜜雪兒有足夠時間相處，因此當被問到是否考慮入閣協助拜登時，他表示，拜登足以自己應付各項工作外，也戲稱若入閣，老婆將會離開他。

歐巴馬最近才稱讚拜登與賀錦麗將是平復川普任期動盪的最佳組合，但他其實並沒有把拜登視為自己的「繼承人」。2015年，川普曾被爆出遊說拜登退出總統提名，而當拜登2020年再次參選時，也有消息說歐巴馬曾懷疑拜登可能不是總統候選人的合適人選。

歐巴馬的影子？

許多人好奇是否會在拜登身上看到歐巴馬的執政風格，《大西洋雜誌》分析包括歐、川、拜三人在內的前後三任總統將會如何處理對外關係。包括對香港雨傘運動的漠視及ISIS暴力行為的無所適從等事件在內，歐巴馬任內的各項作為都被視為是保守派作風。相較之下，川普的狂人政治則差距甚遠。

對外立場也是拜登在選前不斷被討論的爭議點，有人認為他會沿襲歐巴馬時代較親中的態度。但隨著拜登在選前、選後的各項發言都可以漸漸看出，雖然拜登仍以歐巴馬八年的政績作為宣傳口號。但無論是對中、對台或對其他世界各國，拜登想必會從前兩任總統的態度之間做適當的中和，不僅是為了擺脫共和黨「親中」的標籤，也是為了讓美國能夠擁有更柔軟的外交手腕。

綜合各方論述及兩人間的互動，可以發現雖然歐、拜兩人曾是夥伴關係，但兩人個性未必相同，所面對的時局亦不同。拜登是會被籠罩在歐巴馬的影子下；亦或是發展出自己的政治風格？各界勢必將透過放大鏡來檢視。

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