黨內態度大轉變 川普尋找「撤退」空間

自大選後，美國總統川普（Donald Trump）一直不接受敗選的結果，先後在密歇根州、賓夕凡尼亞州、喬治亞州等本次大選的搖擺州開展法律戰或要求重新計票。而在當地時間11月17日晚，密歇根州人口最大的縣韋恩縣（Wayne County）認證了其下轄底特律地區的總統大選結果——前副總統、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）獲勝。

就在當晚的第一輪投票中，韋恩縣遊說委員會（Wayne County Board of Canvassers）還以2比2的票數使表決陷入僵局。四名委員會成員的票數以黨派劃分。而在短暫的休會後，在第二輪的投票中，四位成員一致通過該選區的投票結果。

底特律是密歇根第一大城市，也是民主黨的大本營。此次大選中，拜登在該地區的得票率超過川普的兩倍，票數超過後者32萬餘。正是此地區的「深藍」將整個密歇根州翻藍，也把兩位候選人最終得票率定格在50.56%比47.92%。而韋恩縣的認證結果，也預示了整個密歇根州的結果不會再改變。

就在此前兩天，越來越多的共和黨大佬也向媒體表示，他們承認拜登獲勝。《福布斯》雜誌（Forbes）在11月16日提到，愛達荷州聯邦參議員裏施（Jim Risch）、佛羅里達州聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）、北達科他州聯邦參議員克拉默（Kevin Cramer）、南達科他州聯邦參議員朗茲（Mike Rounds）以及德克薩斯州聯邦參議員科寧（John Cornyn）向美國《政客》雜誌（Politico）、全國廣播公司（NBC）及有線電視新聞網（CNN）直接或間接地承認了大選結果，而這些共和黨人不乏一直以來川普的支持者。

隨着川普及其選舉團隊在內華達州、密歇根州、賓州等搖擺州的法律訴訟碰壁，留給川普陣營的時間越來越少，這些共和黨人力挺川普的聲音越來越弱，轉而接受現實的人越來越多。

其實，共和黨高層們很可能早就知道川普的努力是徒勞的。作為他的黨派盟友，他們曾對媒體表示，川普有權利質疑任何選舉結果並訴諸法律，但是他們當中，幾乎沒有人站出來，強勢宣稱選舉存在欺詐。即便一直以來積極捍衛共和黨黨派利益的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），對外發言也留有餘地，只說計票過程必須透明。

大部分共和黨人心知肚明，本次選舉舞弊沒有切實的證據，川普只能以一些「莫須有」的罪名在一些搖擺州發起訴訟。

但是接下來，各州開始認證選舉結果，而其中的關鍵搖擺州喬治亞州、賓夕凡尼亞州和密歇根州的認證截止日期又會很快到來，分別是11月20日、23日和12月1日。而洛杉磯洛約拉法學院（Loyola Law School）的萊文森（Jessica Levinson）教授也曾對《紐約時報》表示，「一旦獲得認證，其實就應該免受訴訟了。在州選舉結果得到認證之後，會有一個魔法箱子來保護這個結果，而我們只會把這個箱子交給國會打開。」那麼，留給川普打法律戰的時間不多了，而他的共和黨盟友們或許已經看到川普大勢已去，轉圜的餘地已經變得很小，他們也覺得川普的命運就此註定。

此外，這些共和黨參議員考慮到與新政府打交道的問題。當拜登政府上台，兩黨免不了就一些內政外交議題展開合作，共和黨大佬們也在為此做準備。另外，他們還要考慮到自己的連任之路和長久仕途。對於中間選民和兩黨温和派選民，若共和黨參議員們對大選之事持有太極端的立場，很可能會失去這部分人的支持。如果僅僅為了川普一人而失掉自己選區的民心，也是很不值得的。

大選結果的天平似乎可搖擺的空間越來越小。12月14日選舉人將會代表各州投票，正式標誌着拜登當選新一屆總統。失去黨內盟友的支持、且時間也不站在他這一邊時，川普的「撤退」空間越來越小。

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文章授權轉載自《香港01》