Dominion為何成川普陣營攻擊對象？

美國總統川普11月12日在推文中寫道，”媒體：Dominion投票系統在全美刪除了270萬張投給川普的選票。數據分析顯示，賓州有22萬1000張選票由川普跳轉給拜登。另有94萬1000張投給川普的選票被刪除。使用Dominion投票系統的州將43萬5000票的投票從川普轉給了拜登。“

據法新社報道，川普在這條推文中所說的媒體指的是以散布陰謀論聞名的右翼新聞頻道”一個美國新聞網“（One America News Network，縮寫為OANN）。但是，該媒體公司尚未把相應的報道放到網上。

選舉部門聯合聲明：史上最安全的選舉

Dominion公司和美國選舉當局都堅決駁回了選舉舞弊指控。美國選舉基礎設施政府協調委員會(GCC)和選舉基礎設施部門協調執行委員會(SCC)等多個有關部門史無前例地發表聯合聲明，稱本次總統大選中，沒有證據表明任何投票系統刪除或丟失選票，改變選票，或以任何方式受到損害。聲明還稱，11月3日的大選是美國歷史上最安全的選舉。

Dominion是怎樣一家公司？

今年美國大選中采用的投票機來自三個不同的公司，分別是選舉系統和軟件（ES＆S），Hart InterCivic和Dominion投票系統。據《紐約時報》報道，在選舉日出現計票混亂的密歇根州和佐治亞州的五個縣中，只有兩個使用Dominion軟件。報道說，“在每種情況下，都對發生的事情進行了詳細的解釋，其中大部分是人為錯誤。在任何情況下，軟件都沒有影響投票計數。”

Dominion是專精選舉技術的一家公司，2003年在加拿大成立，多年以來活躍在美國市場。其總部在加拿大多倫多以及美國的丹佛市。該公司有約250個員工，生產選舉機以及選舉軟件。據賓州大學的一項研究，在2016年的大選中，7100多萬選民使用了Dominion投票系統。該公司因此堪稱美國投票技術市場僅次於Election Systems & Software的第二大公司。

朱利安尼的指責和網上謠傳

川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）近日稱Dominion是左翼極端主義企業。“他們中的一個人是反法西斯主義團體Antifa的重要支持者。朱利安尼未對這一指控提供證據，其言論可能基於網絡傳言。Dominion公司稱自己嚴格遵守非黨派原則，並與所有黨派合作。

朱利安尼還指責Dominion和委內瑞拉有密切的關系並使用委內瑞拉一家公司的軟件，因此也和中國有密切關系。這位川普親信在這裡指的是專精選舉技術的公司Smartmatic。該公司2000年在佛羅裡達成立，創始人安東尼·穆西卡（Antonio Mugica）和羅傑·皮納特（Roger Piñate）來自委內瑞拉。該公司總部現在位於倫敦。但是，Smartmatic強調，自己和某個國家政府或黨派沒有任何聯系，和Dominion也沒有合作，從未向其提供過軟件、硬件或者技術，並稱兩家公司是競爭關系。Dominion也表示，和Smartmatic沒有任何商業聯系。

上周末，有海外中文媒體報道稱，美國陸軍在法蘭克福突襲了掌握選舉數據的西班牙軟件公司Scytl，沒收了其Dominion服務器，為川普團隊獲得了選舉舞弊的直接證據。專注事實核查的網站“Lead Stories”於14日發表了相關消息的辟謠文章，稱美軍沒有在德國沒收Dominion服務器。一名美國陸軍發言人向美聯社表示，有關陸軍在德國沒收服務器的傳言是錯誤的。Scytl公司發表聲明，反駁了上述說法並澄清說，該公司在法蘭克福沒有設立辦公室，也沒有服務器。Scytl和Dominion也都在聲明中說，彼此之間沒有聯系。

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