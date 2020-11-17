川普開除國防部長，美國將迎來「最混亂70天」？狂人還會有哪些驚人之舉

摘要 1. 川普選後開除了國防部長艾斯培，原因被外界猜測為選前反對配合川普，出動美軍對付為弗洛依德事件上街的抗議民眾。 2. 在川普開鍘的「口袋名單中」還有司法部長和首席傳染病權威佛奇博士，他們也被認為沒有積極配合為川普選舉加分。 3. 川普仍是美國總統，手握國防和外交大權，最壞情況是在幾個國際熱點製造衝突，讓拜登上任後難以收拾。

美東當地時間週一，拜登宣布勝選後第一個上班日，作為白宮記者團成員，我到白宮輪值。川普沒有露臉。但，所有人都知道他就在橢圓辦公室，從中午待到晚上。

實際上，他在上週四露面談話，到我寫這篇文章，5天當中推特不斷，但他一直沒公開講話。

倒是幾乎沒露臉的副總統彭斯，在我值班那天，我看到他現身了一下，帶著一眾官員從艾森豪行政辦公樓走進白宮西翼。據了解，彭斯是召集了他所有的人員信心喊話，強調這場大選根本還沒選完。

就在彭斯現身後沒幾分鐘，記者們收到川普的一條推文。再一次，他透過推特開除了美國內閣成員，這回是——美國國防部長艾斯培（Mark Esper），這是川普選後第一個震撼世人的大動作。

被開除的美國國防部長艾斯培，是川普任內第二位開除的國防部長（雖然兩位部長都準備好辭呈，或遞出了辭呈），實際上，川普任內也就只有兩位正式的國防部長（期間有幾位代理部長，其中一位本來要轉正，但因傳出家暴失去機會。）

選後為什麼第一刀開鍘艾斯培？

相信你對五、六月時，弗洛伊德事件導致全美示威還記憶猶新。當時，川普希望動用美軍來對付他眼中無法無天，甚至趁火打劫的示威者，雖然多數都是和平示威者。

一開始，艾斯培也配合，有次還派出軍隊對付白宮前的和平示威者和記者們，那時我也在白宮前報導，見證軍警用催淚瓦斯、閃光彈加警棍對付手無寸鐵的民眾。

在強力驅離人群後，川普走到教堂前高舉聖經，強調法律與秩序。當時身為國防部長的艾斯培在他身邊拍了合照，引起極大爭議。

後來，艾斯培開記者會與此事切割，並且表明反對派軍隊對付示威者。這讓川普極為不滿，因為川普選舉主打的「法治牌」只有國民警衛隊配合，他認為少了美軍效果不佳。但，礙於大選前人事異動恐怕不利選情，川普按兵不動，只說了一些酸話。

果不其然，他選後第一個大動作，就是開除艾斯培。這引起了極大爭議，特別是艾斯培下周還安排了外訪，配合川普要從盟友德國那撤出大量美軍的事宜。

接下來還有誰？

選前一兩週，就傳出川普還有計劃要開除美國兩大情報頭子，聯邦調查局FBI局長克里斯托弗·雷，以及中央情報局CIA局長哈斯佩爾，原因是，他們沒在選前表明要調查川普眼中「腐敗」的拜登家族。

不過，有分析說，一旦川普開除聯邦調查局局長，那等於是送大禮給拜登，因為聯邦調查局局長一任十年，有些總統任內根本沒機會提名新的聯邦調查局局長，當然前提是拜登得要順利入主白宮才行。

在川普開除名單上的，還有美國司法部長巴爾，因為巴爾在選前未能提出川普認為歐巴馬「腐敗」的證據。

再來，還有大家耳熟能詳的美國首席傳染病權威佛奇博士。

在一場造勢活動上，不滿佛奇老是說美國疫情嚴重、拖川普後腿的川粉們喊著：「開除佛奇！開除佛奇！」

川普開心地笑了：「不要告訴其他人（我要這麼做），讓我等到大選之後吧。」

近來，美國疫情迎來前所未見的疫情高峰，每天新增確診人數都超過10萬人。週一，美國累計總確診人數，更超過1千萬人，就在我到白宮輪值前的周末，白宮幕僚長梅多斯確診了新冠病毒，同時也傳出再有白宮記者確診。

如果川普最終無望翻盤，他任內的最後這兩個多月，不少媒體預期，他可能會一如往常採取消極的抗疫措施，同時彭博社報導認為，他恐怕也對推進新一輪經濟刺激計劃興趣缺缺，因為這有利美國經濟的做法，最後獲利的將是拜登。

除了開除不忠誠官員和消極應對疫情，一旦翻盤無望，川普在明年1月20號、拜登上任之前還會有哪些動作呢？

多數美國媒體預期，他將大量特赦包括因為通俄門被起訴的盟友們，但這不算驚人之舉哦，因為歐巴馬和布希也在離任前特赦了不少人，這是美國憲法賦予總統的特權。

但，川普的驚人之舉可能是——事先特赦自己，避免卸任後遭到起訴。

這有用嗎？路透社說，因為史無前例，所以無法確定是否有效，但有一個做法，就是讓副總統接任總統職務，讓他來特赦自己。以前尼克森就是這麼做的，他離任後，接任的福特就特赦了他，讓尼克森免除了牢獄之災。報導說，川普是可以暫時讓彭斯接任總統職務來這麼做。

不少媒體也指出，如果川普翻盤無望，他也可能大量頒發行政命令，就像他剛上任時頒布的旅行禁令一樣，他在卸任前可以再大幅縮限移民、進一步削弱歐巴馬醫保，或繼續鬆綁環保法規等等，雖然新任總統是可以推翻上一任總統的行政命令的，但難度可不小，還可能面對美國最高法院的阻擋，而目前美國大法官保守派佔壓倒性多數。

再來，美國媒體也提到，儘管最後兩個多月，他可能在內政上難以施力，但在外交與軍事上，還是能火力全開的，特別是他換上了新的國防部代理部長，也不排除他會在幾個國際熱點製造衝突，讓拜登上任後焦頭爛額、難以收拾。

接下來的白宮義見，將繼續為你帶來我的觀察。

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