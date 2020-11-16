拜登難修復美歐關係 歐盟全力推整合

拜登的勝利讓歐洲鬆了一口氣，但專家卻不認為拜登的上任，能讓美歐之間的關係一夜好轉。川普政府4年來的作為，讓歐盟認知過去太過倚賴美國，近來也開始推動內部的整合計畫，試圖提升歐洲在世界舞台的地位，不讓美中專美於前，成了拜登與歐洲重新建立信任的難題。

川普作為敲響警鐘

《CNN》報導，美國前外交官員分析，美歐的關係事實上在川普前的歐巴馬和小布希就並非處於穩定狀態，這兩個領導人把他們的政治視野更聚焦在中東和中國。

而對歐洲來說，他們必須認清「川普勢力」在這次選舉中並沒有被完全擊垮，四年之後很有可能會有第二個川普捲土重來，因此他們必定會審慎拿捏自己與美國的距離與關係。

對布魯塞爾（歐盟總部所在地）來說，川普任期的所作所為就像是歐洲始終畏懼的那個「醜陋的美國」終於現身了。歸因於對美國的疑慮，歐洲近年來持續在討論逐漸自治的策略，因為他們不知道美方對歐洲的投資是以互利為目標，還是只想持續擴大以美為首的北大西洋公約組織的勢力？

內部分歧

《The Nation》分析，「策略性自治」是歐盟這幾年持續在討論的發展方向，他們想要在安全、經濟、供應鏈、環境變遷等等領域能夠「自給自足」。若用略帶爭議的說法來形容，布魯塞爾正朝著「統一歐洲對外政策」的目標努力。

歐盟近五年的階段性目標之一是「利用多邊主義的公平、公開交易來提升歐洲在世界舞台的地位。」簡而言之，就是要試圖不讓美、中強權持續擴張勢力，將歐盟逐漸邊緣化，在世界列強名單中屈於下風。

但分析師提出，在美中的強烈角力之中，歐洲幾乎沒有發聲的餘地，更何況回頭檢視，會發現歐洲內部各國根本就沒有所謂「共識」。多位歐盟外交官告訴媒體，歐盟各國對所謂的「策略性自治」定義根本不同。

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