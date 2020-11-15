大選「死者投票」？ 密西根萬張殭屍票

美國大選期間各地爆出多起「死者投票」事件，光是在密西根州就有1萬張疑似「死者選票」，被多次質疑選舉公平性的川普陣營拿來大作文章。事實上，導致此狀況的部分原因是死者與其家人的名字過於相似或是文書程序上的錯誤所造成。

《BBC》報導，這些疑似死後投票的選民清單被完整的公布在社群媒體並不斷轉發，其中也不乏共和黨的參議員。清單中不只有姓名，還有出生、死亡日期、郵遞區號等詳細資料，資料中顯示有些人甚至已死亡超過五十年。而全美各州其實都有相關的資料庫可供民眾查閱資訊。

但經BBC記者實測後，發現資料庫的查詢方式有一個漏洞：若某個1940年1月出生的密西根選民A在此次選舉中投票，但美國他處也有一個1940年1月出生且名字也是A的死者，則資料庫會將其顯示為死亡選民。在美國三億人口的背景下，這樣的情形應不在少數。BBC記者隨機挑選了31位名單中的「死亡選民」，經確認後只有其中3位是現實中已死亡的民眾。

BBC隨後試著聯絡名單內這些共和黨支持者所謂「幽靈人口」，有些一如他們預測的是恰巧與在他地死亡的民眾同名同姓的選民，其中一位百歲女性在資料中已死亡38年，但她現在仍生活在密西根的安養中心內。有些則是在9月寄出選票後才逝世的選民(密西根州政府表示這類選票將不會被計入)，有些則是和已逝去的父親同名同姓同戶的選民，也會被放入名單當中。

總結此狀況，問題出在美國的資料庫只顯示死者生日日期到「月」的單位，造成精準度大幅降低，且全美的資料數是以百萬為單位做計算，同時交叉比對不同資料必然產生誤差結果的出現，這不僅讓不實消息肆虐社群媒體，同時也讓川普支持者有機會可以操弄選舉。

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