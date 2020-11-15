快訊

不留一物給亞塞拜然 亞美尼亞撤離前先燒屋遷墳

RCEP對各產業影響 經濟部長王美花如此分析

大選「死者投票」？ 密西根萬張殭屍票

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
「死者投票」掀話題，事實為資料庫交叉比對誤差。(photo by thejewishvoice on google)
「死者投票」掀話題，事實為資料庫交叉比對誤差。(photo by thejewishvoice on google)

美國大選期間各地爆出多起「死者投票」事件，光是在密西根州就有1萬張疑似「死者選票」，被多次質疑選舉公平性的川普陣營拿來大作文章。事實上，導致此狀況的部分原因是死者與其家人的名字過於相似或是文書程序上的錯誤所造成。

《BBC》報導，這些疑似死後投票的選民清單被完整的公布在社群媒體並不斷轉發，其中也不乏共和黨的參議員。清單中不只有姓名，還有出生、死亡日期、郵遞區號等詳細資料，資料中顯示有些人甚至已死亡超過五十年。而全美各州其實都有相關的資料庫可供民眾查閱資訊。

但經BBC記者實測後，發現資料庫的查詢方式有一個漏洞：若某個1940年1月出生的密西根選民A在此次選舉中投票，但美國他處也有一個1940年1月出生且名字也是A的死者，則資料庫會將其顯示為死亡選民。在美國三億人口的背景下，這樣的情形應不在少數。BBC記者隨機挑選了31位名單中的「死亡選民」，經確認後只有其中3位是現實中已死亡的民眾。

BBC隨後試著聯絡名單內這些共和黨支持者所謂「幽靈人口」，有些一如他們預測的是恰巧與在他地死亡的民眾同名同姓的選民，其中一位百歲女性在資料中已死亡38年，但她現在仍生活在密西根的安養中心內。有些則是在9月寄出選票後才逝世的選民(密西根州政府表示這類選票將不會被計入)，有些則是和已逝去的父親同名同姓同戶的選民，也會被放入名單當中。

總結此狀況，問題出在美國的資料庫只顯示死者生日日期到「月」的單位，造成精準度大幅降低，且全美的資料數是以百萬為單位做計算，同時交叉比對不同資料必然產生誤差結果的出現，這不僅讓不實消息肆虐社群媒體，同時也讓川普支持者有機會可以操弄選舉。

【更多精采內容，詳見

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

美大選後經貿走向 外交部：美中對抗態勢將持續

【出版推薦】《真理的史詩》回顧2016年的美國總統大選（上）

拜登組閣若延攬華倫、桑德斯 參院共和黨：將引發鬥爭

共和黨挺川普立場分歧 盤算參院多數

相關新聞

大選「死者投票」？ 密西根萬張殭屍票

美國大選期間各地爆出多起「死者投票」事件，光是在密西根州就有1萬張疑似「死者選票」，被多次質疑選舉公平性的川普陣營拿來大作文章。事實上，導致此狀況的部分原因是死者與其家人的名字過於相似或是文書程序上的錯誤所造成。

拜登勝選國際組織鬆一口氣 但蜜月期恐短暫

日內瓦的國際組織過去幾年遭遇美國川普政府的退出與對抗局面，如今隨著拜登贏得美國總統大選，眾國際組織似乎集體鬆一口氣。但他...

川普支持者華府大遊行 喊「選舉被偷走」

成千上萬的熱情川普支持者14日在華府大遊行，力挺川普倡議的「選舉被偷走」理論，遭到民主黨總統當選人拜登的支持者的反示威，...

拜登組內閣 葉倫為財長人選、佛洛諾伊有望成首位女防長

民主黨總統當選人拜登和準第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)14日在德拉瓦州騎單車運動，更親切向媒體打招呼；拜登團...

歐巴馬前幕僚建議：拜登可仿效川普 用行政命令施政

拜登贏得總統職位，很大程度上在於他的反川普政策，不過歐巴馬時代的兩名白宮舊人，敦促拜登以特定的方式，仿效川普依靠發布行政...

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

數以萬計的川普支持者14日在華府示威，自稱是「百萬人遊行」，高呼「停止偷竊(選舉)」(Stop the Steal)、支...

華府挺川遊行爆衝突！挺川、反川陣營開戰 都有人掛彩

美國總統川普的支持者周六（14日）在華府集會，成千上萬沒戴口罩的民眾揮舞「讓美國再次偉大」（ＭAGA）旗幟，高唱「天佑美...

拜登組閣 葉倫傳是財長人選

彭博資訊報導，前聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）是美國總統當選人拜登考慮的財政部長人選之一，從她取消...

川普新談話 自知大勢已去

美國總統大選到13日幾乎可說大勢底定，民主黨候選人拜登總計拿下306張選舉人票，川普只拿下232張；兩人勝負差距擴大後，...

3關鍵州法律戰 川普連敗

美國總統川普陣營向多州法院提出有關總統大選的訴訟，十三日在賓州、密西根和亞利桑那三個關鍵州遭逢多場挫敗，使川普藉法律戰翻...

「舞弊是噱頭」 法官斥川普律師

川普連任競選陣營十三日發現，川普在亞利桑那州得票雖與總統當選人拜登差距不大，卻無法在重新計票時扭轉頹勢，故已撤銷該州的訴...

打臉司法部長 16聯邦檢察官：未發現選舉不法

紐約時報報導，美國司法部長巴維理九日下令全美十六名聯邦檢察官，對「具體的選舉舞弊指控」展開調查。但遭聯邦檢察官打臉稱，沒...

熱門新聞

超級自貿區成形 衝擊台美

簽了！東協10國加中、日、韓、澳洲和紐西蘭視訊簽RCEP

華府挺川遊行爆衝突！挺川、反川陣營開戰 都有人掛彩

好友曝真相...黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

美司法部長下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

全球最大貿易協定RCEP 關稅91%廢除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。