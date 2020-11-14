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台港政策 拜登的大考驗
彭博資訊報導，美國總統川普力挺台灣和香港、對北京強硬的作風，接下來會如何演變，將是總統當選人拜登外交政策的最初試煉。
報導指出，川普四年前當選總統後，打破數十年來外交成規，親自接聽來自台灣總統蔡英文的電話，凸顯川普政府對台灣的態度不同以往。
在川普打破規則四年後的現在，拜登的對陸政策將面臨挑戰：若恢復過去既有格局會被批軟弱，但若延續川普的挑釁行為，又會危及與北京的關係，美中當前需要在貿易和氣候變遷等領域合作。
川普上任前，美國外交政策一直都傾向藉由與中國大陸往來、尋求改變中國大陸，如今隨著新冠肺炎疫情惡化，西方國家日漸支持對中國採取較為對抗的立場。
香港方面，北京取消四名香港泛民主派的立法會議員資格，引發泛民議員總辭，再度強化北京扼殺香港自由民主的負面形象，彭博認為，這將使拜登須更加堅定支持香港，美國務卿龐培歐與參議員盧比歐等對陸鷹派，也將限制拜登操作空間。
拜登的政權交接顧問中，也有多位中國專家採取鷹派立場。例如曾是拜登國安副顧問的瑞特納（Ely Ratner）曾警告，別對中國存有「一廂情願」思維，並承諾台灣會是拜登待處理議題的優先項目。
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