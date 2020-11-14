彭博：跛鴨川普 破壞力不小

美國總統川普發出新的行政命令，將禁止美國投資人交易31家中國大陸企業的證券，拖累入列陸企的股價暴跌，凸顯川普的影響力並未因為白宮即將易主而減弱，在明年元月20日總統就職日到來前，川普還有約十周時間，能繼續影響市場。

彭博資訊報導，民主黨總統候選人拜登篤定勝選後，川普將挾著不容小覷的破壞力進入「跛鴨」階段（lame duck），可能繼續運用行政命令，牽動投資人的敏感神經。

川普政府與中國大陸在貿易、科技及人權方面的矛盾，與歐洲的貿易爭端，以及聯邦政府即將迎來的12月關門大限，都成為攪動市場的潛在因素。本屆國會將持續到今年底，美國國務卿龐培歐便說，川普政府對中國的強硬立場「尚未結束」。

面對聯邦政府又可能關門，觀察家認為，「憤憤不平、即將離任的川普，恐怕配合意願不高，導致政府停擺僵局出現，從而使早已受到疫情重創的美國經濟更雪上加霜」。將要到來的跛腳鴨階段可能比以往更加動盪。從期貨市場價格來看，俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），元月期貨價格高於12及2月，顯示交易員正準備迎接市場的劇烈震盪。

美中貿易問題仍是全球市場最明顯的風險，尤其是川普將美國新冠疫情歸咎於中國大陸，進而導致他競選失利。

另一個可能引發市場震盪的對大陸行動，是強迫陸企從美國證交所下市。

在此同時，歐盟10日開始對價值40億美元的美國貨加徵關稅，意味雙方對波音和空中巴士非法補貼的爭端加劇，可能引發美國祭出報復行動，危及歐盟市場。