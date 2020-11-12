重歸商界？2024再選？關於川普未來的幾個猜想

據路透社報導，美國總統川普周三表示支持共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）繼續留任，這被解讀為他宣布2024年競選總統計劃的序曲。

通常情況下，已經競選連任失敗的總統不會再影響共和黨全國委員會下一任主席的人事安排。

按照美國憲法規定，總統最多可以擔任兩個任期，但不一定是連任。如果川普決定參與2024年大選的角逐，是否意味著至今口頭上仍不認輸的他，其實已經準備接受現實、向前看？

一位知情人士向路透社表示，川普對自己的黨內盟友表示，將會在年底宣布參與2024年大選的計劃。

至於川普能否如願成為共和黨2024年的候選人，那就很難說了。考慮參與這場角逐的共和黨人很多，其中也包括現任副總統彭斯自從這次大選失利之後，這位川普的副手始終保持低調。

債務堆積如山

與2024年的遠景相比，其實很多人可能更關心的是川普正式離開白宮之後，會面對那些近憂。有觀察人士猜測，川普之所以握住總統寶座不撒手，主要是為了豁免權。是總統的職位讓他免於身陷囹圄或者落得窮困潦倒的境地，耶魯大學歷史學家斯奈德（Timothy Snyder）對《紐約客》雜志表示。

今年9月，《紐約時報》曾經披露，川普欠有總額超過4億美元的債務，其中主要的債權方就是德意志銀行——而且這筆債務將在未來四年之內到期。

在美國大選前夕，德意志銀行高層還曾向路透社表示，如果川普選舉失利，對於該銀行來說是一個利好消息。因為這樣他們就可以向川普本人提出清償要求，在必要情況下還可以采取強制執行措施，從而也擺脫這些年來因為與川普之間的業務關系而招致的麻煩。

除了欠銀行的債務之外，川普可能還要將2010年得到的一筆退稅款交還。當時他以2008年和2009年的14億美元虧損為由，申請獲得了7200萬美元的退稅。

家族產業何去何從？

作為總統，川普名下仍然有著超過500家公司，經營著酒店、度假村、高爾夫俱樂部等。他在任期之內對於這些產業從不諱言。在卸任之後，川普可以重新在家族生意中扮演重要角色。不過由於上述業務領域在新冠危機期間都受到重創，再加上川普本人形象對品牌聲譽造成的影響，生意前景也並非一片光明。

川普家族集團的房地產業和酒店業生意可能會走下坡路，記者、川普傳記作者德安東尼奧（Michael D'Antonio）對德國之聲表示，該領域的生意會非常難做；而且川普這個品牌在奢侈領域的地位也大打折扣。

川普會不會給自己特赦？

自從當年尼克松總統因為水門醜而下台之後，美國司法部就規定，法院不得起訴在任總統。但是如果川普離開了白宮，那他就失去了這些豁免特權。據《紐約時報》稱，目前針對他的訴訟大概有30樁，既包括民事訴訟，也有刑事訴訟。

理論上講，川普可以利用憲法賦予總統的特赦權力，在離任之前赦免自己。至今還沒有哪位美國總統這樣做過，也不清楚自我赦免是否在法律上說得通。

此外，拜登在就任新總統之後，也有權下令赦免川普。1974年，因醜聞下台的尼克松就從繼任的福特總統那裡得到了赦免。

他這一生總是能以某種方式避開官司的麻煩，川普傳記作者德安東尼奧說他總是能夠逃避坐上被告席，即使真的被司法機構盯上，他也能夠花費盡可能少的金錢去擺平官司。

不當總統，也還是網紅！

很多人關心的是，在離開白宮之後，川普是否還會繼續一貫的高調做派，活躍在電視熒幕和社交媒體上。

作為傳記作者曾在白宮對川普做過較多訪談的德安東尼奧認為，以他對川普的了解，以及這位總統之前在選戰造勢活動中釋放出來的能量來看，我認為我們（未來）還會經常在電視裡看到他。

不光是德安東尼奧，其他一些人也預測，川普仍然會活躍在公眾事業中，也許會和某一家保守派媒體結盟，或者干脆自創一家電視台。如果川普真的自己經營一個電視頻道，那麼很有可能比他之前非常器重的福克斯新聞還要更右。在川普多次宣稱民主黨選舉舞弊，但又不提供證據之後，福克斯新聞台已經顯露出要和這位總統分道揚鑣的趨勢。

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