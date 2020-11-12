女力爆發！歐巴馬時代老臣回鍋，能為拜登政府開展新局？

民主黨總統候選人拜登確定入主白宮！在接下來的兩個半月中，他需建立一支能夠面對新冠疫情和重建經濟的內閣，哪些熱門人選即將入閣？

台灣時間8日上午，拜登於德拉瓦州發表勝選演說，不僅感謝選民之外，並表示將優先對抗新冠疫情、經濟疲弱，以及嚴重政治對立等議題，更宣告美國「妖魔化的時代，從此刻結束！」

因此，拜登及其內閣將著手解決美國社會正面臨疫情、經濟、對立，以及氣候變遷等諸多挑戰，而外界預期拜登會優先將內閣打造成財經團隊，以解決疫情導致的高失業率、經濟成長減緩的經濟問題。

拜登副手賀錦麗不僅是美國史上首位女性副總統外，而目前外界推測更有許多女性人選，將出任政府要職。

然而，檢視拜登的新內閣人選，卻有歐巴馬班底的濃厚色彩，真能因應美國的當前挑戰？

國務卿潛在人選〉曾為拜登副手人選之一的「萊斯」

首先，來看美國國務卿之位。國務卿主要負責外交事務，代表美國總統執行對外政策，相當於外交部長，其地位比其他內閣都還要高，是所有內閣成員之首。

根據《Politico》分析，認為拜登在面臨疫情升溫、經濟疲軟的嚴峻挑戰下，將尋找具有國務院經驗的人選。因此，曾任歐巴馬時代前國家安全顧問、前美國駐聯合國大使的萊斯（Susan Rice）可望出任國務卿，過去拜登也在選擇副手人選時，曾考慮過萊斯。

過去，萊斯曾有望在歐巴馬時代，接替希拉蕊擔任國務卿，但2012年9月11日美國駐利比亞班加西（Benghazi）大使館遇襲，她被認為失職，因而受到國會議員，尤其是共和黨議員的強烈反對。擔任國務卿需經參議院的通過任命才能上任，過去2012年的事件，恐再次阻礙萊斯出任國務卿的機會。

而其他有機會出任國務卿的人選還包括，前副國務卿布林肯（Antony John Blinken）、德拉華州參議員庫恩斯（Chris Coons）、康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy）、卡內基國際和平基金會主席伯恩斯（William Burns）等人。

財政部長〉美國聯準會理事的「布蘭納德」

再者，掌握一國金脈的財政部長。

拜登及其內閣上任後，最迫切需和國會討論振興措施、扭轉現任總統川普實施的部分減稅措施，並修復與美國貿易夥伴的關係。

根據《Politico》分析，則認為美國聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）是出任拜登政府財政部長的熱門人選，其他人選包含前財政部副部長拉斯金（Sarah Raskin）和美國教師退休基金會（TIAA-CREF）的執行長弗格森（Roger Ferguson）。

而布蘭納德不僅是經濟學家外，過去曾在歐巴馬時代，擔任財政部負責國際事務的副部長，更自2014年開始擔任Fed理事，在Fed的豐富經歷，也和該組織的主席鮑爾（Jerome Powell）有著友好的關係。

因此，倘若布蘭納德最終順利擔任財政部長，有望能居中協調財政部和Fed，而她也將成為有史以來首位領導該部門的女性。

公共衛生局長〉現任新墨西哥州長「盧安格里沙姆」

第三，誰是對抗疫情的新隊長──公共衛生局長？

拜登於8日率先公布，由12名成員所組成的防疫小組，包含前美國公共衛生局長默西（Vivek Murthy），以及前美國食品暨藥物管理局（FDA）局長凱斯勒（David Kessler）。

而印度裔的默西，不僅是歐巴馬時代的公共衛生局局長，過去數月更擔任拜登的疫情顧問，提供許多防疫建議，包含鼓勵民眾戴口罩及保持社交距離等，先前外界也預測他將在拜登政府中擔任防疫要職。

根據《Politico》分析，則認為現任新墨西哥州長盧安格里沙姆（Michelle Lynn Lujan Grisham），是接任公共衛生局長的熱門人選，過去曾任前新墨西哥衛生部長，且在擔任眾議院議員之前，曾擔任新墨西哥州醫療機構的負責人。

若順利接任，則不僅將接續提供應對新冠疫情的政策外，更需維護《平價醫療法案》（ACA），俗稱的歐巴馬健保、歐記健保等措施。

從《Politico》的報導中，不難看出拜登政府的內閣人選，仍多仰賴歐巴馬政府時期的核心老臣，再者更要小心斟酌每位人選，以防共和黨主導的參議院出手阻撓。老臣回鍋，能否為美國開展新局？全世界矚目。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.11.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）