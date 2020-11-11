冀重修舊好？ 拜登與歐洲首腦密集通話

（德國之聲中文網）川普任內與歐洲關系緊張，剛剛當選總統的拜登周二（10日）分別與德國丶英國丶法國和愛爾蘭元首通電話，互相表達了重修舊好的意願。

德國總理辦公室周二（10日）表示，默克爾與拜登通電話時恭賀他勝選，希望兩國密切丶互信合作，並「一致認為在眾多全球挑戰面前，跨大西洋合作非常重要」。

此前，默克爾已在周一（9日）的賀電中說期待與拜登密切合作，這顯然有別於她在2016年川普贏得大選後的語調，當時默克爾重申了尊重民主價值的必要性。

過去4年川普政府實行「美國優先」政策，退出《巴黎協定》並對歐盟商品征收關稅，這都讓美國與其歐洲盟友分歧越來越大，拜登當選後能否重修關系成為焦點。

拜登丶約翰遜關系微妙

美英的特殊關系尤其備受觸目，外界關注拜登與英國首相約翰遜能否交好，因約翰遜與川普表現得親密。選前有英媒報導指，約翰遜的幕僚看好拜登當選，首相府要求高官與拜登搞好關系，以免拜登當選後冷待英國。

英國首相府透露，約翰遜與拜登通電話約25分鐘，「熱烈祝賀」對方當選，雙方討論的內容涉及貿易丶北約丶民主等話題。約翰遜還邀請拜登參加明年在格拉斯哥舉行的COP26氣候變化峰會，以及討論明年於英國舉行的G7峰會上會面。

約翰遜在通話後發推文寫道：「我期待加強雙方的伙伴關系，並與在我們共同的優先事項上合作——從應對氣候變遷到推動民主，並從新冠疫情中復蘇。」

但路透社引述英媒報道，拜登在電話通話中向約翰遜警告，不要讓英國脫歐破壞北愛爾蘭和平進程。拜登此前曾警告，若英國與歐盟脫歐談判中未能履行和平協議，將不會有美英貿易協議。

祖籍愛爾蘭 拜登：挺《貝爾法斯特協議》

拜登本身是愛爾蘭後裔的，他被指不滿約翰遜在2016年推動脫歐公投時的立場和言論，包括曾指其上司丶前總統奧巴馬具肯尼亞血統「有源自祖先對大英帝國的反感」。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）與拜登通話後表示，拜登重申他支持1998年通過丶奠定北愛爾蘭和平的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement），兩人還談到拜登與愛爾蘭的淵源。

法國方面，總統馬克龍與拜登通話十多分鐘，馬克龍表示冀在氣候變遷丶全球衛生和反恐方面合作。拜登則對馬克龍說，希望能重振與歐洲的關系。

馬克龍與川普最初關系友好，但當川普決定退出《巴黎協定》和伊朗核協議，兩國關系迅速惡化。

李澄欣（綜合報導）

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