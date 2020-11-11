拜登可望延續印太戰略 聯手抗中面臨三大挑戰

拜登在幾乎確定贏得美國總統大選後，於11月10日在競選網站上，公布了約500名權力轉移團隊的人員名單，包括未來要負責掌管國土安全部丶美國郵政署與消費者金融保護局的人員。除此之外，外界也非常關心他上台後，是否會延續特朗普執政時期的外交政策。

過去幾個月，特朗普政府為了對抗中國在印太地區的勢力擴張，開始積極與區域盟友建立合作關系。上周，美國與印度丶澳大利亞跟日本等國在孟加拉灣展開聯合演習，希望藉此共同抵抗中國的軍事擴張。

此外，美國國務卿龐培歐在日本首都東京與澳大利亞丶印度與日本外長舉行「四方安全對話」，強調面對中國在印太地區日益強硬的行動，這四國應該展開合作，藉此保護他們的夥伴及人民免於遭受中國的脅迫與剝削。

雖然有部分專家在美國大選前預測拜登若當選可能以較和平的方式與中國交涉，但是曾在奧巴馬與特朗普執政時期擔任美國國防部中國丶台灣丶蒙古科科長的學者唐安竹 (Drew Thompson) 卻告訴德國之聲，他認為美國兩大黨都有個共識，那就是美國在亞洲的經濟與安全利益變得越來越重要。他說：「對美國來說，能夠自由的航經南海是非常重要的事。」

不過，唐安竹也點出，拜登團隊中可能接管國防或外交職位的人，有不少人在奧巴馬執政時期，負責執行「重返亞洲」戰略。然而，當年由於奧巴馬政府未能將美國的軍力撤出中東，又必須平衡美國在歐洲的利益，所以最終他們無法有效在印太地區執行「重返亞洲」的策略。

唐安竹向德國之聲表示：「拜登面臨的其中一個挑戰是，他的團隊成員這次該如何在執行印太地區戰略時，做得與奧巴馬執政時期不同。我認為拜登政府必須更專注在亞洲與中國，執行與之前幾任政府不同的策略。」

拜登可望延續現行印太戰略

然而，美國智庫蘭德公司 (Rand Corporation) 的資深國防研究員葛萊斯曼（Derek Grossman）在接受德國之聲訪問時表示，他不認為拜登上台後，美國的印太戰略會出現明顯的變化。他說：「即便印太戰略出現任何變化，這些改變也是風格上，而非本質上的改變。」

葛萊斯曼指出，拜登的外交政策可能聚焦在印太地區強化與盟國的合作關系，以及在該地區遏止中國的勢力擴張。另一方面，雖然有些專家預測，拜登的政府會在外交政策中更強調人權，但目前他並未看到任何線索證實這樣的揣測。

即便如此，唐安竹仍對拜登團隊是否會在外交政策上聚焦亞洲持保留態度。他告訴德國之聲，雖然拜登多次在公開發言時，強調上任後會重新強化美國與盟國之間的關系，但是唐安竹認為拜登應該明確的表示他會將哪個地區的盟友列為優先考量。他說：「如果對抗中國的勢力擴張對拜登來說很重要，那先強化與歐洲盟國的關系，不會產生比強化與東南亞盟國關系還好的效果。」

拜登團隊可能面臨的三大困境

此外，唐安竹也認為，拜登所仰賴的「聯合盟國」戰略，在印太地區可能會在說服區域盟國聯手對抗中國時遭遇困難。他向德國之聲表示：「雖然特朗普政府的印太戰略有一些缺陷，但是他的執政團隊已經認清，當抵抗中國與印太地區盟國的利益沒有助益時，美國很難透過聯合盟國來抑制中國的勢力擴張。」唐安竹指出，這也是拜登面臨的主要困難之一: 拜登能否透過向盟國施壓、或是更強硬的外交手段，讓盟國願意與美國聯手在印太地區對抗中國。

另外一點是，拜登上個月在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名電視節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時表示，為美國帶來最大威脅的國家是俄羅斯，中國則是最大的競爭者。唐安竹認為，如果拜登想同時處理太多問題的話，他可能面臨應接不暇的窘境，而這個情況可能增加美國在外交領域必須面對的風險。

他告訴德國之聲：「拜登團隊必須決定，他們願意承擔哪個地區帶來的風險。他可能必須向北約盟國施壓，要求他們分擔更多對抗俄羅斯的責任，並同時在印太地區與盟國建立更強的聯盟來對抗中國。」

中國可能要求美國犧牲區域利益

此外，雖然拜登團隊近期曾表態願意與中國於特定領域合作，並在必要的領域與中國進行對抗，但是唐安竹認為拜登團隊在尋求與中國合作的同時，北京很可能在雙方正式合作前，列出一些條件要求拜登團隊接受。

唐安竹向德國之聲表示：「中國政府可能列出的條件包含要求美國孤立台灣，或是減少與區域盟國的軍事合作。然而，這些條件往往不符合美國在印太地區的利益。」

唐安竹也以奧巴馬執政時期為例: 當年奧巴馬政府認為透過與中國合作，便能讓中國適度妥協，但是這樣的假設並未成真。而在特朗普執政時期，他的團隊試圖用施壓與脅迫來讓中國妥協，這種做法也並未產生預期的結果。

唐安竹告訴德國之聲：「由此可見，目前美國政府並沒有一個有效的策略能讓中國願意妥協。中國顯然會規劃自己的策略，而其他國家必須去適應他的政策。所以對中國來說，美國在其決策過程中，只是一個很小的因素。」

唐安竹認為，重拾奧巴馬時期「平衡競爭與合作」的對中政策，應該無法讓拜登政府有效的對付中國。他說：「只要中國仍由習近平掌權，那麼拜登政府將會面臨上述的幾個挑戰。美國必須弄清楚，中國是個怎麼樣的國家，並觀察其他國家如何應對中國。」

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