拜登組閣啟動 可能找歐巴馬老臣

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

美國總統當選人拜登已開始挑選內閣人選，優先目標是組財經團隊，以對抗新冠肺炎疫情導致的失業率飆升和經濟成長減緩。彭博資訊分析，他可能仰賴前總統歐巴馬政府時期的老臣，同時小心拿捏人選，以防共和黨主導的參議院出手阻撓。

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對拜登而言，打造財經團隊將是他挑選內閣任務的重要一環，包括必須找到一名適任的財政部長和其他重要官員，才能與國會討論刺激措施、扭轉總統川普實施的部分減稅措施，並修復與美國貿易夥伴的關係。

因此，在組成內閣上，拜登可能會仰賴歐巴馬政府時期的核心老臣，同時堤防參院的可能干預，尤其是由民主黨激進派人士出任的內閣人選，共和黨參議員幾乎必定阻撓。

目前已有一些拜登財經團隊的可能人選浮上檯面，包括美國聯準會（Fed）理事布蘭納德可能出任財政部長，經濟學家布斯將出任國家經濟委員會（NEC）主席。

布蘭納德2014年開始擔任Fed理事，是出任拜登內閣財政部長的最熱門人選。她在Fed理事會擁有豐富歷練，因而已與Fed主席鮑爾建立良好關係，而財政部與Fed之間的協調，對解決新冠疫情造成的經濟萎縮來說十分重要。

目前擔任華盛頓公平成長中心總裁的布斯，曾擔任希拉蕊‧柯林頓2016年總統交接團隊首席經濟學家。她除了是NEC主席的可能人選外，也是經濟顧問委員會的可能人選。

美國大選 川普 拜登

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