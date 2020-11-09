中東政策恐大轉彎 沙烏地王儲咬牙恭賀拜登

預料拜登上台後中東政策將大轉彎，與川普關係良好的沙烏地王儲薩勒曼，在拜登宣布當選後1天才恭喜他與賀錦麗當選，但因拜登先前已放話要恢復2015年伊朗核協議，與川普施壓伊朗政策不同，讓對伊朗態度強硬的薩勒曼有點擔心，不過外界也分析，民主黨應該不會掌握國會，薩勒曼將會好好把握這點。

拖延許久才表態

根據《半島電視台》報導，沙國王儲薩勒曼8日發表聲明，恭喜拜登與賀錦麗當選，但比起各國第1時間的祝福，與川普關係良好的薩勒曼整整拖超過1天才發表聲明，整場總統大選下來沙國王儲更顯沉默，美國選舉期間他反而比較關心坦尚尼亞的總統大選。

薩勒曼的聲明表除了恭喜他們，文中還強調薩勒曼對於2國之間「獨特、具歷史性、非常親近的外交關係值得讚美。」在川普執政期間，對於薩勒曼在人權上的不良紀錄多有包庇，例如華郵已故記者卡紹吉的命案尚未釐清、懲罰兇手，還有干涉葉門內戰與打壓女權等。

沙烏地不再有川普罩

雖然薩勒曼處理這些事情引發國際輿論批評，但過去都有川普相挺，並配合對伊朗極限施壓的政策，對沙國進行大量軍購。但拜登在選前早就表示，上任後將改善與伊朗的互動，並重回美國2018年退出的伊朗核協議，而且民主黨向來對氣候變遷、人權等問題有更多關注。

這都讓沙國當地評論員直言，對薩勒曼來說比新冠疫情（Covid-19）更糟的就是拜登當選（Biden-20）。不過《路透社》也提到，薩勒曼也在等待，畢竟美國大選尚未完全結束，眾議院民主黨雖然會過半，但席次可能比之前還糟，民主黨在參議院可能也不會過半，沙國王儲將會好好把握這點。

沙國內部高官也透露，美國與沙國之間有許多「體制性的互動」，而這些機制都不會因為總統換人而輕易變動。但英國皇家國際事務研究所研究員奎利姆認為，拜登的外交政策正式表態可能不會等太久，且恐將會是對沙國的不滿，美國的中東政策將會如何改變，各國都在觀望。

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