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伊朗歡迎、土耳其沉默 拜登勝出以巴兩樣情

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
拜登當選美國總統，伊朗和巴勒斯坦表示歡迎，土耳其總統沉默，以色列擔心。圖為以色列總理納坦雅胡（右）與拜登（左）的合照。（Photo by 以色列新聞局 / Haim Zach）
拜登當選美國總統，伊朗和巴勒斯坦表示歡迎，土耳其總統沉默，以色列擔心。圖為以色列總理納坦雅胡（右）與拜登（左）的合照。（Photo by 以色列新聞局 / Haim Zach）

拜登當選美國總統，伊朗表示歡迎，總統魯哈尼說，拜登應修正川普制裁伊朗的政策；土耳其總統艾爾段因曾被拜登指為「獨裁者」，遲遲未做出表示；以色列擔心美國改變對以色列傾斜的中東政策，但總理納坦雅胡仍對拜登及賀錦麗表示祝賀，巴勒斯坦領袖則讚揚拜登的勝利。

伊朗歡迎 土耳其沉默

根據《半島電視台》報導，伊朗官方媒體8日援引總統魯哈尼的話說，拜登的勝利「是下一屆美國政府彌補過去的錯誤，並重返尊重全球秩序、遵守國際承諾的機會」。伊朗外交部長扎里夫則在推特上期待拜登政府能夠「接受多邊主義、合作，並且尊重法律」。

以色列媒體《國土報》報導，拜登在2019年曾抨擊艾爾段為「獨裁者」，艾爾段後來抨擊拜登是「干預主義者」。拜登當選可能讓土耳其比其他多數國家損失更多，因為拜登可能加強反對艾爾段對外國的軍事干預，與俄羅斯更緊密合作。

土耳其副總統歐克特表示「安卡拉將密切監視拜登的外交政策方針。」還說會敦促下一屆美國政府放棄對敘利亞庫德族武裝組織的支持，並引渡在美國的穆斯林領袖葛蘭。分析人士說，在拜登擔任總統期間，土美關係可能會受到影響。里拉兌美元的匯率已經處於歷史低位，可能會承受更大壓力。

以色列擔心 巴人讚揚

根據《華盛頓郵報》報導，川普被視為歷史上對以色列最友好的美國總統，讓美國的中東政策向以色列傾斜，包括美國把大使館遷到耶路撒冷，暫停對巴勒斯坦人的援助金，提出被視為明顯偏袒以色列的以巴「世紀和約」，脫離伊朗核協議等。

納坦雅胡於8日在推特上恭喜了拜登和賀錦麗，他強調自己和拜登有將近40年的私交。拜登表示不會把大使館遷回台拉維夫，但可能恢復對巴勒斯坦提供人道救援。以色列擔心的是美國對伊朗立場的轉變，且拜登是達成伊朗核協議的歐巴馬團隊成員。

巴勒斯坦領袖們則讚揚拜登的勝利，前巴勒斯坦自治政府部長薩阿特在接受土耳其媒體採訪時說，「沒有比川普時代更糟的了」。

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美國大選 川普 拜登

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