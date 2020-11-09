勝選已成定局 拜登面臨三大挑戰

(德國之聲中文網) 根據美聯社與多家美國媒體的美國大選票數統計，拜登與哈裡斯 (又譯：賀錦麗) 已贏得美國總統大選。然而，他入主白宮之路卻不會一帆風順。現任總統特朗普已揚言透過法律途徑挑戰選舉結果，並在拜登成為總統的路途上，設置不少障礙。

挑戰一: 正在進行的選戰訴訟

特朗普的競選團隊針對數州的大選結果提出訴訟，希望能藉此翻轉大選結果。他們團隊也誓言，將會在未來數日提出更多的選戰訴訟，特朗普甚至希望能將選戰訴訟向上推至最高法院。過去幾天，特朗普不斷強調這場大選不公平，且有很嚴重的「選舉詐欺」的現象。然而，他卻未能提出有效證據來支持他的論點。

他將「選舉詐欺」的焦點放在上千萬美國人透過郵寄方式投出的選票。各州法院的判決攸關由保守派主導的美國最高法院是否有機會針對這些選舉訴訟做出判決。然而，法律專家容克 (Kirk Junker) 告訴德國之聲，由於各州必須在12月8日前解決所有選舉爭議，所以特朗普所剩的時間不多。

容克表示：「與2000年的總統大選不同的是，目前各州都尚未針對特朗普團隊提出的訴訟做出判決，因為他們目前還沒查到認為與訴訟相關的證物。除非特朗普團隊來提出有利證據，不然我不認為這些訴訟能被上遞至最高法院。」

四州選舉訴訟

賓州：特朗普團隊在賓州提出數起選舉訴訟，而其中一個案件已決定讓特朗普的觀選人員能更近距離的觀看計票過程。此外，目前美國最高法院也在決定是否考慮另一起選戰訴訟，主要是特朗普團隊控訴賓州選舉官員計算郵戳顯示為選舉當日寄出的郵寄選票。

亞利桑那州：特朗普對該州人口最大的郡提出訴訟。特朗普競選團隊指控該州計票人員不當的拒絕計算部分在選舉當日投出的選票。

喬治亞州：此州可能面臨重新計票的情況，不過特朗普團隊目前尚未正式要求法院重新計票。此外，法院則是駁回特朗普團隊在喬治亞州另一個郡所提出的訴訟。

密西根州：特朗普團隊在密西根州也提出了重新計票的訴訟，不過該州法官已駁回這項訴訟，強調該團隊未有認為法律依據提出相關訴訟。

挑戰二: 特朗普不願交接

未來數周，拜登團隊將忙著准備與目前仍不願承認敗選的特朗普團隊交接。拜登必須任命超過4000名政治團隊人選，其中有1200名必須得到參議院的認可。

此外，未來拜登執政團隊的成員必須與現任政府人員做交接，讓他們能熟悉各政府機關的現況，並了解過去幾年特朗普政府做了哪些事，以及有哪些議題是急需處理的。

拜登的首要任務將會是任命對抗新冠疫情的團隊。剩餘內閣成員名單預計也很快會宣布，不過他預計將透過視頻會議的方式面試可能的內閣團隊人選。現任美國總統在交接期間，會扮演確認過程平順的角色。過往的總統通常會在就職日前數月開始准備交接事宜，但目前仍不清楚特朗普會如何處理交接事宜。

挑戰三: 誰取得參議院多數席次

接著，喬治亞州在2021年1月5日將舉行兩個參議員席次的決選，這兩場選戰的結果將決定共和黨是否保有參議院中的多數席次。如果共和黨順利保住參議院的主導權，他們將為拜登的總統任期增添不少困難。

目前，共和黨在美國參議院下個會其將掌控至少48個席次，民主黨則是會掌控至少46個席次，另外兩個席次是與民主黨結盟的無黨籍參議員。目前北卡羅來納州與阿拉斯加州的兩個參議院選戰都還未能清楚定出誰會是最後贏家。

如果特朗普不承認敗選?

美國每一州都必須結束計算所有選票，並在12月8日前解決所有選票爭議並正式公告選舉結果。美國選舉人團的代表必須在12月14日正式投下他們的選票，贏得270票或更多票的候選人將贏得選戰。

法律並未規定特朗普必須承認敗選，而即使他不承認敗選，也不會阻止拜登依法就任總統。發表敗選演說一向都是個政治上的傳統，而且這個傳統對美國公眾來說十分重要。這個演說是候選人正式向支持者宣布選戰結束，並呼籲支持者要讓美國團結努力。然而，目前特朗普都尚未在公開場合向支持者傳達這兩個訊息。

2021年1月6日，美國國會將復會來統計選票，並正式宣布總統大選結果。贏得選戰的人將在2021年1月20日，由美國最高法院大法官宣示就職，並在當天下午正式展開總統任期。

楊威廉/鄒宗翰 (美聯社、路透社)

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