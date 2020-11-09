拜登時代來臨 中國官媒表示樂觀

(德國之聲中文網) 中國官媒周一(11月9日)在社論中針對拜登贏得美國總統大選表示樂觀，稱兩國關系可以恢復到更有預見性的狀態，並且可以從貿易開始。

《環球時報》承認，美國不太可能在新疆和香港等問題上放松對中國的壓力，甚至會「變本加厲」，但同時表示，北京應該努力與拜登團隊進行「盡可能充分的溝通」。

該報稱，特朗普政府刻意制造中美關系緊張，尤其是在采取向中國施壓的競選策略後，導致美中政策出現 「泡沫因素」。

報導中說：「我們認為擠掉這些泡沫是有可為的......兩國關系的緩和與可控符合兩國人民和國際社會的共同利益。」

《中國日報》在社論中也說，美國對華的強硬政策不會突然逆轉，但改善與中國的關系顯然可以從貿易開始，「重啟貿易談判對於恢復中美關系中的一些理解和信任至關重要」。

報導中提到，貿易「是連接雙方的最後一條線」。而且值得注意的是，「無論是北京還是華盛頓，都沒有冒然取消他們談判達成的來之不易的第一階段協議」。

《環球時報》最後說道:「中國應對美國戰略挑戰最根本的方法是要不斷壯大自我。我們要成為美國壓不垮、搞不亂的強大存在，讓對華開展合作成為美國實現自己國家利益的最佳途徑。」

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、環球時報、中國日報)

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