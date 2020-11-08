最刺激大選落幕 搖擺州得票為何演變？

美國大選結果出爐，民主黨候選人拜登與賀錦麗當選，但因郵寄選票所導致的膠著選情，讓包括賓州、喬治亞州在內的數個搖擺州在選舉日當天都無法看出贏家，引發許多爭議，這些搖擺州為何僵持不下？計票時間差和對川普施政的不滿成為了主要原因。

賓州-70萬票的大逆襲

選舉日當天，拜登在開票剛開始進行時取得大多數搖擺州的領先，但隨即被川普反超並拉大差距，賓州的差距從一開始拜登領先約五十萬票，到選舉日結束後由川普領先最多約七十萬票。但隨著選舉日結束後郵寄選票的陸續計入，拜登持續縮小差距，到最後反超三萬多票，奪下家鄉賓州20張的選舉人票，奠定勝基。

事實上選前各家民調就認為賓州的選情將會十分激烈，但普遍預測拜登將以小幅度勝出。此次逆轉的關鍵在於賓州約有251萬郵寄選票(約占該州選舉總人數之28%)，而一般認為拜登在各州的郵寄選票均有巨大優勢，這也成為此次票數變化幅度如此之大的原因。賓州自1992年柯林頓當選後，連六屆都由民主黨候選人拿下，直至2016年遭川普反轉，如今拜登再度奪回「藍天」。

喬治亞州-紅土變藍天

喬治亞州過去六屆大選均由共和黨候選人以大差距拿下，此次拜登雖最多落後約40萬票，但在最後超前，雖喬治亞州政府已表示因差距過小會重新計票，但仍不改民意顯示出對共和黨執政的不滿。

喬治亞州共計有132萬張郵寄選票，約占該州總選舉人數的18%，拜登雖在大多數行政區內票數落後，但在亞特蘭大、奧古斯塔等人數多的大城市取得近七成的票數優勢，票數足以和川普抗衡。但根據外媒報導該州還有近9000張的軍人票仍在運送過程中，因此川普尚有保住「紅土」的轉機。

密西根州-計票出包不改結果

密西根州計票作業傳出將川普的6000張票誤算給對手拜登，官員昨日證實此消息，但對於差距近15萬票的選情來說影響不大。拜登在密西根州的票數在選舉日結束前爆增，這點讓對手川普在內的許多人都提出質疑，後來證實暴增原因是郵寄選票的一次記入，但相信這將會成為川普借題發揮的重點之一。

密西根州在川普上屆勝過希拉蕊前，連六屆都是由民主黨的候選人勝出，川普2016年只以近1萬票的差距奪下密西根，今年則被拜登「收復失土」，奪回民主黨在此的長期掌控。外界認為拜登的勝選關鍵在於奪下大城底特律所在的韋恩縣，這裡有近九十萬投票人口，其中近六十萬人將票投給拜登。

威斯康辛州-設廠願景難實現

曾在2017年於威斯康辛州與鴻海簽下100億美元投資合約的川普，當時表示新的10.5代面板廠可望為威州帶來近13000個工作機會。但鴻海後來宣布工廠規模將縮減成製造手機螢幕的6代面板廠，引發威州民主黨人士批評，這似乎也反映在密爾瓦基的得票數上，拜登在此拿下七成票數。

威斯康辛州和密西根州相同，均發生拜登得票數突然竄升的情形，事後證實是州內大城密爾瓦基市的票數計入導致。歷屆選情也和密西根州相似，在川普上屆險勝希拉蕊前，此處連七屆被民主黨拿下。

亞利桑那州-翻轉共和鐵票倉

從1952年開始，民主黨在亞利桑納州只由柯林頓在1996年拿下一次勝利，其餘全讓共和黨勝出，可稱亞利桑納是共和黨的鐵票倉。但拜登今年在此一路領先，民意倒戈。

亞利桑納州選舉日結束後就被各家媒體劃分為拜登的獲勝州，但隨著票數陸續開出，川普與拜登的票數差距逐漸縮小，因此一度被認為有機會逆轉奪下11張選舉人票，但拜登仍然靠著沿岸大城市的優勢鞏固領先地位。

郵寄選票導致的搖擺州票數起伏讓國際屏息以待，而隨著大選落幕，各州的票數勢必也將成為兩黨在未來發展方向的重要依歸。

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