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拜登致勝一刻 川普在做什麼？
美國大選終於曲終人散，民主黨的拜登（Joe Biden）在11月7日奪得賓夕法尼亞州，令他獲得足夠選舉人票入主白宮。而在各大媒體紛紛公布拜登當選消息的一刻，到底總統川普（Donald Trump）在做什麼？
川普當時在維吉尼亞州打高爾夫球，而他較早時在白宮連番在推特（Twitter）發言，批評選舉不公，指當局在投票時間結束後，收到數以百萬計的選票，因此可以輕易可以改寫點票結果。他又稱選舉官員禁止觀察員到場，無法看到票站內點票情況。
President Trump finishes up his round of golf—which in the middle of, Joe Biden was declared the winner of #Election2020. pic.twitter.com/UEaqFgZmZl— Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020
川普打完球後，與一名在高爾夫球會內舉行婚禮的新娘合照，並向一眾嘉賓短暫交談和打招呼。而在高爾夫球會外則有多名拜登的支持者到場為他「贈慶」，他回到白宮時，也遭到大批民主黨支持者喝倒采，不少人更以中指「問候」，高呼「輸家」等口號。
川普之後繼續在推特發文，以表達不滿，稱監票人員被拒於門外，自己獲7100萬張合法選票獲勝，以及有數百萬張選票寄到從來沒有要求的人手中。不過該篇貼文隨即被推特標籤，指言論有爭議。他又指自己所得的票數是現任總統有史以來最多。
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文章授權轉載自《香港01》
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