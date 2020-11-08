快訊

網瘋傳拜登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登致勝一刻 川普在做什麼？

香港01 / 張子傑
在各大媒體紛紛公布拜登當選消息的一刻，川普在維吉尼亞州打高爾夫球。（美聯社）
在各大媒體紛紛公布拜登當選消息的一刻，川普在維吉尼亞州打高爾夫球。（美聯社）

美國大選終於曲終人散，民主黨的拜登（Joe Biden）在11月7日奪得賓夕法尼亞州，令他獲得足夠選舉人票入主白宮。而在各大媒體紛紛公布拜登當選消息的一刻，到底總統川普（Donald Trump）在做什麼？

川普當時在維吉尼亞州打高爾夫球，而他較早時在白宮連番在推特（Twitter）發言，批評選舉不公，指當局在投票時間結束後，收到數以百萬計的選票，因此可以輕易可以改寫點票結果。他又稱選舉官員禁止觀察員到場，無法看到票站內點票情況。

川普打完球後，與一名在高爾夫球會內舉行婚禮的新娘合照，並向一眾嘉賓短暫交談和打招呼。而在高爾夫球會外則有多名拜登的支持者到場為他「贈慶」，他回到白宮時，也遭到大批民主黨支持者喝倒采，不少人更以中指「問候」，高呼「輸家」等口號。

各大媒體宣布拜登當選的那刻，現任總統川普從維吉尼亞洲的高爾夫球場返回白宮，過程中面無表情、不發一語。（美聯社）
各大媒體宣布拜登當選的那刻，現任總統川普從維吉尼亞洲的高爾夫球場返回白宮，過程中面無表情、不發一語。（美聯社）

川普之後繼續在推特發文，以表達不滿，稱監票人員被拒於門外，自己獲7100萬張合法選票獲勝，以及有數百萬張選票寄到從來沒有要求的人手中。不過該篇貼文隨即被推特標籤，指言論有爭議。他又指自己所得的票數是現任總統有史以來最多。

延伸閱讀：

拜登勝選總統 對華關鍵問題態度速讀

賀錦麗的另一半 任德龍首次約會後上演霸道追妻記

文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登

相關新聞

【即時開票不斷更新】美媒：拜登拿下賓州20票 跨門檻「當選總統」

美國總統大選開票於11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注...

馬國首相慕尤丁賀拜登當選 冀加強與美國關係

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今早發出文告，恭賀美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當...

拜登當選美國總統 譚德塞發文：期待與您合作

美國民主黨總統候選人拜登當選總統，預料將取消現任總統川普7月啟動退出世界衛生組織（WHO）的程序。世衛秘書長譚德塞今天祝...

美國總統拜登勝選 珍妮佛勞倫斯到開心穿睡褲滿街跑！

美國總統選舉由民主黨的拜登勝出，向來偏向民主黨的好萊塢影視界，不少知名紅星在社群網站上發文道賀，老牌綜藝節目「週六夜現場...

網瘋傳拜登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

今年美國大選經過數日漫長開票後，結果終於在8日凌晨出爐，由民主黨正副總統候選人拜登和賀錦麗勝選。近日網路開始瘋傳拜登25...

拜登致勝一刻 川普在做什麼？

美國大選終於曲終人散，民主黨的拜登（Joe Biden）在11月7日奪得賓夕法尼亞州，令他獲得足夠選舉人票入主白宮。而在各大媒體紛紛公布拜登當選消息的一刻，到底總統川普（Donald Trump）在做什麼？

超糗！川普貼文發布記者會地點 旁邊竟是火葬場讓人傻眼

川普（Donald Trump）11月7日中午時，表示要在費城召開記者會。他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在記者會上表示，大選仍未結束，他們將會展開法律戰。除此之外，更讓人在意的是舉行記者會的會場。很多人到達會場時都在想是否搞錯什麼了：這裏不是四季酒店，而是「四季造地公司」外的地盤？

拜登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀

南非總統拉瑪佛沙、埃及總統塞西、奈及利亞總統布哈里、納米比亞總統甘戈柏與蘇丹總理哈姆杜克，已分別於第一時間發文祝賀拜登與...

川普成為美國少數連任失敗總統 輸在全國支持率

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，現任總統川普成為二戰以來美國第3位競選連任失敗的總統。專家分析，川普未能掌握在位優勢...

拜登當選 星總理李顯龍祝賀盼深化兩國夥伴關係

美國民主黨總統候選人拜登當選美國總統，新加坡總理李顯龍在賀函中表示，期盼雙方合作深化兩國夥伴關係及提升美國在亞太地區的存...

最刺激大選落幕 搖擺州得票為何演變？

美國大選結果出爐，民主黨候選人拜登與賀錦麗當選，但因郵寄選票所導致的膠著選情，讓包括賓州、喬治亞州在內的數個搖擺州在選舉日當天都無法看出贏家，引發許多爭議，這些搖擺州為何僵持不下？計票時間差和對川普施政的不滿成為了主要原因。

拜登勝選北韓噤聲 南韓官方將與美新政府合作

美國總統大選在民主黨候選人拜登宣布勝選後，各國紛紛公開祝賀，但北韓媒體至今未報導此事。南韓國防、外交等部會則已著手與拜登...

熱門新聞

美媒：拜登奪下290張選舉人票 突破門檻「當選美國總統」　

川普不服敗選：「合法選票決定誰是總統，不是媒體」

誰來勸川普「承認敗選」？原來是「他」

最新美國大選開票結果／拜登拿下賓州、內華達州 279張選舉人票過門檻當選總統

川普任期倒數 可能特赦自己

直播／拜登、賀錦麗現身發表勝選演說 「獲得美國歷史上最高選票 要尋求團結」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。