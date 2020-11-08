超糗！川普貼文發布記者會地點 旁邊竟是火葬場讓人傻眼

川普（Donald Trump）11月7日中午時，表示要在費城召開記者會。他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在記者會上表示，大選仍未結束，他們將會展開法律戰。除此之外，更讓人在意的是舉行記者會的會場。很多人到達會場時都在想是否搞錯什麼了：這裏不是四季酒店，而是「四季造地公司」外的地盤？

川普在7日早上，在推特（Twitter）上帖文，表示會在費城的「四季」（Four Seasons）舉行「大型記者會」。很多人下意識認為他是指費城的四季酒店，但原來那是「四季造地公司」（Four Season's Total Landscaping），舉行場所也不是公司內，而是公司外的地盤。

四季造地公司位於費城外工業區的一個地方，旁邊有一間專賣小黃書的書店，馬路旁還有一間火葬場。導致抵達「會場」的記者和網友們，無一不感到詭異，到底是否選錯地方了？

This is not over. For we shall mount our righteous stand at Four Seasons Total Landscaping. Next to Fantasy Island Adult Books. Across the street from the Delaware Valley Cremation Center. Between the fire extinguisher and yellow hose. #MAGA pic.twitter.com/hxuAsbEjXi — Patton Oswalt (@pattonoswalt) November 7, 2020

有網友更笑指，可能是川普團隊成員「搞烏龍」，原想租用四季酒店，卻點錯了差不多名字的四季造地公司。費城的四季酒店也特別發表聲明，指川普的記者會不是在酒店舉行，而該造地公司與酒店無任何關係。

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020

1994年在香港上映的電影《國產凌凌漆》中，男星周星馳飾演的特務「凌凌漆」奉命來港調查恐龍骨失竊事件，他一心以為會被安排入住五星級酒店，於是走到豪華酒店「麗晶酒店」門前，便逕走進去辦理入住手續，接待處卻發現沒有以他名字預訂的訂房記錄。他之後才發現總部此前為他預訂的，是陳舊殘破的「麗晶大賓館」。

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文章授權轉載自《香港01》