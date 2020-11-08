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美大選結果出爐 拜登勝選破三大紀錄

德國之聲 / 德國之聲中文網
拜登和賀錦麗當選正副總統，兩人在性格上互補，讓民眾期待他們未來的合作。 路透
拜登和賀錦麗當選正副總統，兩人在性格上互補，讓民眾期待他們未來的合作。 路透

經過四天漫長的開票，美國大選結果終於出爐，民主黨拜登當選料入主白宮，他這次刷新了三個歷史紀錄。

1. 最老總統

拜登曾在1988年和2008年二度尋求民主黨提名參選總統，但都失敗而回，這次大選他終於可入主白宮，但上任後將成為美國史上最老總統。

他生於1942年，本月20日年屆78歲，意味著會超越現任總統川普70歲就職丶前總統列根77歲離任的高齡紀錄。

拜登的年紀，也成為現年74歲之對手川普的攻擊目標，指他多次在公開場合失言，懷疑他患有腦退化症。

他接受美國廣播公司訪問時回應指，人們質疑他的年紀是可以理解的，「希望我可以證明，隨著年齡的增長，我累積的智慧和經驗可以讓事情變得更好。這要由你們來決定，而不是由我來決定」。

拜登縱橫美國政壇半個世紀，1969年當選市議員後從政，1972年以30歲之齡當選德拉瓦州參議員，在參議院六連霸，到2008年與歐巴馬拍檔參與大選，2009年起在任副總統8年。

2. 最高得票

拜登在周六（7日）全國講話中，表示暫時取得了7,400多萬張普選票，由於計票尚未完成，有關數字還會再增加，但已打破美國240多年歷史以來最高的得票數字。

翻看以往紀錄，前總統歐巴馬在2008年大選取得的6,950萬普選票，希拉蕊在2016年取得6,585萬票，川普同年則獲6,298萬票。

3. 女副總統

拜登羅致現任聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）當第二把交椅，也締造了多項紀錄。

賀錦麗勢成美國首位女性副總統，沖破美國政界的「玻璃天花」（glass ceiling）。此前美國史上曾有兩位女副總統候選人，但都沒能當選，分別是1984年民主黨費拉羅（Geraldine Ferraro）及2008年共和黨佩林（Sarah Palin）。

除了是女性，賀錦麗還是首位有亞非裔血統的女副總統。她父母都是第一代移民，父親來自牙買加，是史丹佛大學的經濟學教授，母親則是南印度泰米爾人，是一名乳癌專家。

賀錦麗畢業於著名黑人學府霍華德大學（Howard University），之後攻讀加州大學哈斯汀法學院，畢業後曾任加州總檢察長，並在2016年年步入政壇進軍國會。

賀錦麗現年56歲，有分析指拜登任內如有意外，或民主黨下任總統提名，她有機會4年後成為美國首位女總統。

李澄欣（綜合報導）

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美國大選 川普 拜登 賀錦麗

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