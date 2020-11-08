拜登勝選  各國元首說什麼？

美國民主黨候選人拜登勝出大選，將成為美國第46任總統，多國元首紛紛致賀。

德國總理默克爾在推特發文恭賀，表示期待與他合作，又指如果要戰勝當前的種種挑戰，德國與美國的跨大西洋友誼是不可或缺的。

英國首相約翰遜恭賀拜登當選總統，以及其副手賀錦麗的「歷史性成就」。約翰遜形容美國是英國的最重要盟友，他期待雙方在多個共同優先領域上密切合作，包括氣候變化丶貿易和安全問題。

加拿大總理杜魯多表示，美加是親密的朋友丶伙伴和盟友，在世界舞台上有獨一無二的關系，期待與美國新政府合作。

法國總統馬克龍說，法國與美國有很多工作要做，以克服當今的挑戰，「讓我們一起努力」。

拜登是愛爾蘭裔移民後代，愛爾蘭總理馬丁表示，拜登是愛爾蘭的真正朋友，期待與拜登合作，也歡迎他回家。

澳大利亞總理莫裡森說，澳美同盟是深刻而持久的，建立在共同價值觀上，他期待與拜登合作，共同面對世界上的諸多挑戰。

新西蘭總理阿德恩表示，將繼續在多方面與美國合作，並提到拜登在競選活動中表明「在新冠疫情和氣候變化等全球問題上，我們有共同利益」。

印日韓台恭賀 中國未有反應

亞洲方面，印度總埋莫迪特別祝賀有印度血統的賀錦麗的破天荒成就，有信心印美關系將更強大。

日本首相菅義偉祝賀拜登，表示期待與對方合作，繼續強化日美同盟，確保印太地區的和平丶自由和繁榮。

南韓總統文在寅指，韓美聯盟堅如磐石，非常期待為共同價值而合作，他又在推特貼文引用美韓聯合司令部口號「共同前進」（Katchi Kapshida，같이 갑시다）。

台灣總統蔡英文在推特上轉發今年1月11日拜登恭賀她當選的帖文，表示「這次輪到我恭賀拜登及賀錦麗當選」。她指出，雙方關系建立在的強健的價值觀上，期待共同合作，深化雙方的友誼和對國際社會的貢獻。

在中國，國家主席習近平在截稿前尚未恭賀拜登，外交部也未對大選結果作出回應。

伊朗首席副總統賈漢吉裡則表示，「特朗普及其冒險丶好戰的政府終於結束」，希望看到美國具破壞性的政策將有所改變。

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