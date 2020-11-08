快訊

影／懷念長子波！拜登勝選之夜煙火 配「酷玩」名曲繁星

上午10時45分台東近海規模4.0地震 太麻里4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登勝選  各國元首說什麼？

德國之聲 / 德國之聲
拜登與賀錦麗發表勝選演說。圖╱法新社 法新社
拜登與賀錦麗發表勝選演說。圖╱法新社 法新社

美國民主黨候選人拜登勝出大選，將成為美國第46任總統，多國元首紛紛致賀。

德國總理默克爾在推特發文恭賀，表示期待與他合作，又指如果要戰勝當前的種種挑戰，德國與美國的跨大西洋友誼是不可或缺的。

英國首相約翰遜恭賀拜登當選總統，以及其副手賀錦麗的「歷史性成就」。約翰遜形容美國是英國的最重要盟友，他期待雙方在多個共同優先領域上密切合作，包括氣候變化丶貿易和安全問題。

加拿大總理杜魯多表示，美加是親密的朋友丶伙伴和盟友，在世界舞台上有獨一無二的關系，期待與美國新政府合作。

法國總統馬克龍說，法國與美國有很多工作要做，以克服當今的挑戰，「讓我們一起努力」。

拜登是愛爾蘭裔移民後代，愛爾蘭總理馬丁表示，拜登是愛爾蘭的真正朋友，期待與拜登合作，也歡迎他回家。

澳大利亞總理莫裡森說，澳美同盟是深刻而持久的，建立在共同價值觀上，他期待與拜登合作，共同面對世界上的諸多挑戰。

新西蘭總理阿德恩表示，將繼續在多方面與美國合作，並提到拜登在競選活動中表明「在新冠疫情和氣候變化等全球問題上，我們有共同利益」。

印日韓台恭賀 中國未有反應

亞洲方面，印度總埋莫迪特別祝賀有印度血統的賀錦麗的破天荒成就，有信心印美關系將更強大。

日本首相菅義偉祝賀拜登，表示期待與對方合作，繼續強化日美同盟，確保印太地區的和平丶自由和繁榮。

南韓總統文在寅指，韓美聯盟堅如磐石，非常期待為共同價值而合作，他又在推特貼文引用美韓聯合司令部口號「共同前進」（Katchi Kapshida，같이 갑시다）。

台灣總統蔡英文在推特上轉發今年1月11日拜登恭賀她當選的帖文，表示「這次輪到我恭賀拜登及賀錦麗當選」。她指出，雙方關系建立在的強健的價值觀上，期待共同合作，深化雙方的友誼和對國際社會的貢獻。

在中國，國家主席習近平在截稿前尚未恭賀拜登，外交部也未對大選結果作出回應。

伊朗首席副總統賈漢吉裡則表示，「特朗普及其冒險丶好戰的政府終於結束」，希望看到美國具破壞性的政策將有所改變。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

相關新聞

【即時開票不斷更新】美媒：拜登拿下賓州20票 跨門檻「當選總統」

美國總統大選開票於11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注...

犀利賀錦麗 輔佐老暖男拜登、扮白宮黑臉

美國副總統當選人賀錦麗將在拜登政府內扮演何種角色，有待觀察；其直言敢說，與總統當選人拜登「好好先生」的態度迥異，雖然許多...

直播／拜登、賀錦麗現身發表勝選演說 「獲得美國歷史上最高選票 要尋求團結」

美國民主黨總統參選人拜登預計在台灣時間上午9時發表勝選演說。今天稍早傳出拜登在賓州勝出後，美國多家主流媒體指拜登已勝選，...

影／懷念長子波！拜登勝選之夜煙火 配「酷玩」名曲「繁星」

美國總統當選人拜登7日晚間發表完勝選演說，現場施放煙火，並揚起「酷玩」樂團的名曲「繁星」（Sky Full of Sta...

大選快評／美國政壇老江湖拜登 終於贏得總統大位

在美國政壇擔任了半世紀的參議員和副總統的拜登，終於攀上他政治生涯的山頂，打敗現任總統川普，入主白宮。這位77歲的德拉瓦州...

牛仔褲加球鞋 賀錦麗創造歷史

賀錦麗（Kamala Harris）當選下任美國副總統，創造了歷史，這是美國首見女性備位元首，她同時也是首位登上此一高位...

拜登勝選  各國元首說什麼？

美國民主黨候選人拜登勝出大選，將成為美國第46任總統，多國元首紛紛致賀。

賀錦麗發表勝選感言「你們為美國帶來嶄新一天」

美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）今晚發表勝選感言，她表示選民已經「為美國帶來嶄新的一天」

拜登發表勝選演說 誓言要團結美國

經美國媒體預估勝選成為美國第46位總統後，民主黨籍的拜登（JoeBiden）今天對全國發表勝利演說時承諾，他將成為一位努...

賀錦麗打破最高玻璃天花板 美國首位女性副元首

賀錦麗今天打破世界最高玻璃天花板，成為美國史上第一位女性副總統，這不僅寫下歷史新頁，並且被認為有助終結現任總統川普治理下...

拜登演說前先推文 承諾將擔任全民總統

在美國總統大選取得過半選舉人票的民主黨籍候選人拜登今天說，他會做所有美國人的總統，不論他們是否把票投給他。他並說，未來的...

加州奧克蘭女兒 賀錦麗將成副總統改寫歷史

美國民主黨候選人拜登在總統大選勝出後，他的副手加州聯邦參議員賀錦麗受到矚目，歷經漫長過程，一位女性、有色人種的亞非裔將成...

熱門新聞

美媒：拜登奪下290張選舉人票 突破門檻「當選美國總統」　

密州計票軟體出現錯誤？ 把共和黨6000張選票算給民主黨

最新美國大選開票結果／拜登拿下賓州、內華達州 279張選舉人票過門檻當選總統

美總統大選結果將揭曉 周陽山：拜登比川普讓對岸頭痛

只聞新人笑！泰國廢妃下場淒涼 剃髮為尼念經種菜

辛普森家族再度神預言？早在2012年幾乎成功預測美國選情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。