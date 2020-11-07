德國之聲事實核查：誰對美國大選的選票動手腳？

美國許多州持續在計票中，人們迫切想得知選舉結果。社交媒體上出現了不少關於造假選票及詐欺計票等缺乏事實根據的指控。傳言搭配上偏頗的訊息或虛假影片，往往能製造出與事實不符的印象。

德國之聲審視了幾個近期在社交媒體上受到關注的傳言：

1. 選票被焚毀？

相關傳言：

美國總統川普之子艾瑞克（Eric Trump）轉發了一支聲稱能證明80張郵寄選票被燒毀的影片。

事實核查：

這支在社交媒體上相當火爆的影片觀看次數超過百萬，遭到刪除後又一次又一次地被轉發。

大量推特帳號轉發了影片，許多推文聲稱影片內容證實了多民共和黨人（包括川普在內）的指控：郵寄選票會導致詐欺，更容易遭到篡改。但影片內容拍攝到的只是弗吉尼亞海灘的選票樣本，該市也已經在政府網站上予以證實。

市政府官員指出，被焚燒的選票上沒有任何條碼，而真正的選票上印有電腦條碼，所以該影片拍攝到的並不是川普實際獲得的選票被燒毀。

2.偏頗的計票？

相關傳言：

一名推特用戶在一則獲得大量轉發的推文中聲稱：「威斯康辛州（選舉人員）休息了一會，他們回來時，拜登的票數巧合領先了10萬票……事實就是這樣。」

事實核查：

許多類似的傳言聲稱，好幾批郵寄選票都有利於拜登。在美國大選期間，川普和其他共和黨人多次對郵寄投票以及人民對新冠疫情的擔憂表示質疑。然而，仍有許多選民不願冒健康風險前往投票所，改為選擇郵寄選票。

包括德國之聲在內的許多媒體及機構都在選前預測，初步計票結果將會偏向川普，但後續的郵寄選票的計票則對拜登有利。皮尤研究中心的選前問卷調查指出，只有25%的川普支持者會選擇郵寄投票，拜登支持者郵寄選票的比例則高達51%。此外，包括威斯康辛州、喬治亞州、內華達州和賓夕法尼亞州等搖擺州在內的部分州不允許在選舉日前計算郵寄選票。而在新冠疫情的影響下，郵寄投票的數量空前暴增，計算郵寄選票所耗費的時間比以往更多。

這個因素影響了威斯康辛州和其他州的計票。根據綠灣新聞公報（Green Bay Press-Gazette）報導，在威斯康辛州密爾沃基市（Milwaukee）呈報郵件投票的票數前，川普原本領先超過10萬票，但在加上郵件投票的結果後，拜登在全州範圍內領先了8000票。在綠灣和基諾沙（Kenosha）兩個城市上報票數後，拜登陣營將差距拉開了20000票。

威斯康辛州的部分縣是一起計算現場投票及缺席投票的選票，同步公開計票結果。但密爾沃基縣等地則將缺席選票匯總，在最後才發布總數。這就是拜登的票數增加的原因。

至於推文中稱威斯康辛州選舉官員休息的說法也是不實的。該州的選舉官員徹夜持續計票不曾中斷。

威斯康辛首席選舉官沃爾夫（Meagan Wolfe）11月4日在記者會上表示：「我們的市級和縣級行政人員整夜不懈怠地工作，確保每張有效選票都被正確計算和呈報。」

3. 選舉日後不再接受選票

相關傳言：

川普及其內部人士多次指出有「非法選票」被計票。川普還要求停止計票。周五清晨川普陣營向支持者發出了一封電郵聲稱：「投票站關閉後不能再投票。」

事實核查：

明確地說，11月3日投票所關閉後便不允許選民再投票。然而，美國多州允許郵寄選票在選舉日後才寄達，只要郵戳日期是在11月3日前蓋上即可。

內華達州、賓夕法尼亞州和北卡羅來納州皆是如此。川普與拜登在這三州的得票數一度呈現緊張拉鋸。德國之聲在以下圖表中列出了允許選舉日後寄達選票的州。

4.「消失的選票」

相關傳言：

在一支迅速流傳的影片中，一名男子推著推車走進底特律的計票中心。社交媒體上有人聲稱，推車中有13萬張選票被裝在一個黑色箱子中。

事實核查：

這是不實訊息。影片中的男子是當地電視台WXYZ的攝影師，他正推著器材前往拍攝夜間計票。WXYZ隨後發表文章並拍攝影片駁斥傳言。影片中記者展示了傳言中的「可疑」紅色手推車，上頭放著的是裝攝影器材的黑色盒子。

傳言中的影片曾被發表在保守派網站Texas Scorecard上，但不久後就被移除。該網站稱，這支影片是由一名德州律師索瑞爾（Kellye SoRelle）所拍攝。

在一個保守派Youtube頻道11月4日的訪談中，索瑞爾質疑這個箱子裡可能裝著無效的選票。她表示，這個被運送的箱子「與我們在觀察和監視的箱子非常類似」。

索瑞爾指出：「這只是對安全問題的關切。我們真的不知道到底發生什麼事，也不知道他們送進裡頭的東西是什麼，還有進去的人是誰。」

在被問到是否有人能帶著假選票進入計票中心時，她回答：「這是肯定的。這是個搖擺州。我們來到密西根幫助川普，因為這是個備受爭議的州。」

WXYZ新聞公布的最新消息則指出，選票造假的說法是錯誤的。

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