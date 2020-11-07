美大選郵寄選票出現「順豐快遞」網狂嘲諷 順豐回應了！

2020美國總統大選膠著中，川普先前曾批評郵寄選票，引發不少爭議，《今日美國》（USA Today）4日在網站直播選務機關的計票作業，無意間拍到工作人員收到大陸「順豐快遞」（ SF EXPRESS ）的郵件，雖然許多沒回美國的公民，都會在國外郵寄選票，但被民眾質疑的是「順豐快遞」並沒有支持美國境內郵寄選票。

據「新浪新聞」報導，喬治亞州亞特蘭大的計票中心日前出現來自大陸的郵寄選票，一名工作人員從箱中拿出順豐快遞的郵件包裹，雖然美國的總統大選，是可以讓海外公民也參與投票，但令人注意的是，順豐快遞並無支援美國大選境內的郵寄選票，有網友就認為是不是搞烏龍，更稱「川普又可以拿這來說嘴了！」

對此，順豐快遞出面回應，該張郵寄選票確實是從大陸寄出，雖然順豐快遞並沒有這個服務，且也不支持美國境內的郵寄選票，但順豐快遞在美國境內的分公司，除了美屬海外領地、美國非合併屬地之外，其他都是正常收寄狀態，所以收到從大陸寄去美國的選票，是沒有問題的，而在大陸的美國公民，可以透過美國駐中國各地的領事館和大使館郵寄選票。

另外，因為新冠疫情的關係，許多美國人都選擇郵寄選票，像是美國巨星女神卡卡（Lady Gaga）就用聯邦快遞郵寄自己的選票，並在推特上PO上自己跟選票的合照。