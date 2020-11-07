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搖擺州領先擴大 拜登發表演講  川普仍質疑選舉舞弊

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）擁有領先優勢的拜登，在美東當地時間6日晚上近11點時出來發表演說，表示現在的美國，因為總統大選，可能大家會不安。但他也呼籲，不論是或不是他的支持者，一定要相信美國的民主政治。他說：「大家都有爭執跟對抗的時候，但大家都是美國國民，關心這個國家是自然不過的。縱使大家意見不同，我們美國依舊將身為一個偉大國家，努力前進。」

拜登也重申，如果當選要是當上總統的話，一定會好好執行健保、經濟改善、國際政治、氣候變遷等議題。並說，21世紀仍在前進，美國也不會停止前進，最後表示「明天讓我們一起好好等待結果」。

根據華盛頓郵報報導，川普這兩天已經在跟周圍人士就「萬一選輸了怎麼辦」交換意見。根據其中兩位不具名的人士對華郵指出，已經有川普的親近人士建議，拜登如果宣佈勝選，可能要思考找一個公開環境進行政權和平移轉。

不過，這樣的說法也被川普陣營某高層否定。根據這名該為跟白宮相當親近的共和黨人士表示，川普一直都在白宮的橢圓形辦公室密切關注戰局，絲毫沒有說出任何可能會輸的話。並跟打電話關切的友人表示「跟我一起戰鬥！守護我的勝利！」。

關鍵五州中拜登仍較有利

根據美聯社統計，目前美國總統大選依舊還有五州在統計選票，其中佐治亞、賓夕法尼亞、內華達州等依舊是由拜登領先。其中賓州的領先票數已經逼近三萬、內華達州超過兩萬、佐治亞州則是領先4000多票。

現任總統川普則是領先阿拉斯加與北卡羅來納兩州，分別為五萬多與七萬多票，拿下選舉人票機率較大。

其中佐治亞州因為開票已經來到99%，仍是不到0.1%的票數差距，將很可能啟動重新計票，該州的州務長官，共和黨籍的拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）跟記者團表示，已經指示隨時做好重新計票的準備。

目前美聯社的統計中，拜登仍舊囊括264張選舉人票，川普依舊在214張，CNN則是253張與213張。但無論如何，川普必須在剩下的五州都拿下才有可能扭轉局勢。對他而言勢必是一場個苦戰。川普本人持續透過推特批評選舉舞弊外，也持續堅持他在選舉當晚開票是勝利的，為何這些勝利幾天後神奇的消失，需要一個公正的程序判斷。

他在其選舉團隊發布的一份聲明中說，「這已經不再是關乎某一次選舉，而是我們整個選舉過程的公正」。他還說，「我將永遠不會停止為你們和我們的國家而戰」。

另外根據路透社報導，川普陣營與共和黨為了面對接下來的的法律訴訟，已經擬定跟支持者募款6000萬美金的計畫，作為將來在搖擺州打法律戰的資金。

各地時有雙方支持者衝突

目前賓州的開票狀況，拜登開始慢慢領先外，也發生不少衝突。

根據華盛頓郵報報導，在賓州當地費城的投開票所，就有兩名男子持不法槍械徘徊，當地警察局立刻予以逮捕。調查之後，發現兩名男子是從維吉尼亞州前來，形跡可疑外，也疑似有攻擊投開票所的得計畫，並在他們乘坐的車上起出其他槍械與右翼團體「匿名者Q」的帽子，賓州將以刑事偵辦起訴兩人。

費城當地持續出現拜登與川普支持者兩邊互相叫陣的緊張局勢，中間夾著數百位警察隔開兩群眾。拜登支持者持續高呼「計算所有選票」、「將川普彭斯趕出去」。川普支持者則是高呼「違法的票來了」、「不要在竊取我們的選舉」，對於郵寄選票改變的結果相當不滿。

另外根據NBC電視，激戰區的佐治亞州，當地的富爾頓郡開票所則是有工作人員不敢前來開票。根據該郡選舉主任表示，該工作人員因為上傳疑似丟棄選票的影片，在網路上廣為流傳後受到人身安危的恐嚇。但該男跟主任表示「丟棄的只是投票用的說明書」，對於指控直指是虛偽不實。該男的住址、姓名、甚至車牌都被激情人士找出來，他最後選擇隱身不來開票。

挑燈夜戰的計票也讓各地計票人力一度吃緊。賓州的州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）說明：「還有無數張的選票等待計算，我們都以不可置信地態度持續努力」。北卡州的選票中心主任則說：「請大家有絕對的耐心等待到最後一刻」。

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美國大選 川普 拜登

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