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拜登將發表演說！川普怒推文：若他宣布勝選「我也可以」

「立冬」來了！吃薑母鴨NG？把握這些原則好過冬

拜登擴大領先優勢 川普似乎改變策略

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）目前，美國大選的焦點集中在賓夕法尼亞州。該州總共有20張選舉人票，如果拜登拿下賓州，意味著他贏得2020年美國大選。

共和黨人提出緊急申請

賓州的共和黨人目前向美國最高法院提出緊急申請，要求將選舉日當天以及之後收到的選票區分開來。該動議旨在阻止統計那些選舉日之後寄到的選票。在美國一些州，貼了11月3日選舉日及之前郵戳的選票在之後寄達依然有效。賓州就是其中之一。選舉前，最高法院拒絕推翻該規則。不過，多位保守派法官表明願意在選舉後再次討論該問題。

鑑於這一糾紛，美國最高選舉官、民主黨人博克瓦爾（Kathy Bockvar）已下令，分開存放晚抵達的選票。

目前沒有證據表明有人可能違反了博克瓦爾的命令，但是共和黨人表示，鑑於選舉後的“混亂”，目前不清楚是否所有州遵守了這一規定。

不排除重新計票

截至美東時間下午4點，根據CNN的統計，賓州已經統計出該州96%的選票，拜登目前領先川普0.2個百分點。

值得一提的是，在該州，如果兩位候選人之間的差距小於0.5個百分點，將自動啟動重新計票。

美國各州對於重新計票的規定有所不同。在另一個競爭格外激烈的佐治亞州，該州州務卿表示，兩位候選人在該州得票極為接近，該州可能將會重新清點選票。不過據CNN報道，目前拜登擴大了他在佐治亞州的領先優勢，領先川普0.1%百分點（4000余張選票）。

按照CNN的計票統計，截至美東時間下午5點，拜登與川普的得票比仍為253比213。候選人獲得270票將當選美國總統。

“當選總統”“為時過早”

拜登將在美國當地時間晚8點發表全國講話。截至發稿，拜登還沒有正式宣布勝利，但是眾議院議長佩羅西（Nancy Pelosi）已經將拜登稱為“當選總統”（president-elect）。

在推特上，也有一些帖子將拜登稱為“當選總統”，不過被推特加上了“為時過早”的標識。

在拜登成功在佐治亞州和賓州實現顏色翻轉後，川普團隊方面強調，選舉還沒有結束。川普競選總顧問摩根（Matt Morgan）在一份聲明中說，將拜登稱為獲勝者是基於對四個州結果的預測，而這些州的統計還遠未結束。他同時指控佐治亞州、賓州和內達華州存在選民欺詐和違規行為。

川普:希望統計所有合法選票

與此同時，川普周五則從質疑特定選區的結果轉變為質疑整個大選過程，並威脅將會采取更多法律行動。

他在其選舉團隊發布的一份聲明中說，“這已經不再是關乎某一次選舉，而是我們整個選舉過程的公正”。他還說，“我將永遠不會停止為你們和我們的國家而戰”。

就在一天前，川普還在高呼“停止計票”，如今他則改變口徑，稱他想統計每一張合法的選票，而不是那些非法的。盡管川普及其團隊多次提到選舉中的“舞弊現象”，但目前沒有客觀證據證實這一點。

截至美東時間周五下午，美國已經統計了選票總數的92%，其中拜登獲得超過7400萬選票，領先川普400萬票。

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本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

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