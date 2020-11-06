民調還是不懂川普？2020美國大選 數據為何依然不靠譜

在大選前的民意調查中，關鍵州佛羅里達被多家民調機構斷言，民主黨候選人拜登會獲得2.5個百分點左右的優勢。然而，周三凌晨（11月4日）的開票結果卻是：川普在佛羅里達領先將近4個百分點。在艾奧瓦州以及俄亥俄州，民調機構預測川普至多領先拜登1個百分點，但是初步計票結果卻顯示川普以8個百分點的優勢大幅勝出。

這種情況在4年前已經發生過一次：民調機構在選前紛紛做出不利於川普的預測，而實際計票結果卻顯示，民主黨候選人被嚴重高估。《紐約時報》周四就以「四年過去了，民調還是不懂川普」為題，感嘆民調機構「無能」。

柏林科學政治基金會（SWP）常年關注美國事務的政治學者凱姆（Markus Kaim）在接受德意志電台採訪時就指出，許多選民在接受民調的時候，並不會承認自己是現任總統的支持者，但是在實際投票時卻會選擇川普。「這些選民會對民調人員說，不支持川普，認為川普很不合適，但是在私密的投票間裡卻在川普的名字上畫勾。」

《紐約時報》也在一篇評論中指出，尤其是受過高等教育的川普支持者更有可能因擔心社會壓力而羞於承認支持川普，害怕會被當做種族主義者。文章認為，民調機構2018年對美國國會中期選舉的結果就做出了相對更準確的預測，因此眼下的大幅誤差有可能是川普個人因素造成的。不過，這篇評論同時也承認，沒有受過大學教育、社會信任度較低的選民更有可能傾向共和黨，而他們也特別不願意接聽民調電話；網路民意調查更是傾向於吸引左派選民參與，而非支持共和黨的傳統保守派選民。

也有一些分析人士認為，這次民調結果並非太離譜。德國《明鏡周刊》就指出，所有民調都會給出一個誤差範圍：調研機構Aspiration在選前的最後一次預測中，做出了拜登會在佛羅里達領先2個百分點的判斷，但是同時又指出，兩位候選人各自有+/-3.7個百分點的誤差範圍。《明鏡周刊》因此認為，不論是拜登領先9個百分點，還是川普領先5個百分點，都沒有超出民調預測的容差範圍。

不過，在《大西洋月刊》專欄作者格雷漢姆（David A. Graham）眼中，普通民眾現在根本不會關心「究竟是什麼造成大選民調不準」這樣的問題，因為連續兩次嚴重誤判後，公眾和媒體都已經對美國的民調行業失去了信心。

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