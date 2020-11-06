關鍵州選情激烈 拜登團隊：當選是遲早的事

隨著剩餘的關鍵州持續計算剩餘選票，這幾個州的選情也產生了些微變化。根據美聯社最新的票數統計，目前在喬治亞州，川普與拜登的票數差距已縮小至2000票之內，兩人的得票率也同為49.4％。統計顯示，拜登之所以持續縮小與川普的票數差距，是因為該州最後才開出鄰近喬治亞州最大城亞特蘭大的郡。

另一方面，在選情也十分激烈的賓州，美聯社的最新票數統計顯示，目前川普僅領先拜登約42,000票，大幅低於數小時前超過10萬票的領先優勢。美聯社報導指出，拜登之所以會縮小差距，主要是依靠大量的郵寄選票。由於賓州在計算完選舉日由選民親自投出的選票後，才開始計算郵寄選票，所以便產生了拜登快速縮小兩人票數差距的狀況。

周四（5日）晚間，川普在白宮發表簡短的記者發布會，直接指控賓州等地的計票都是「腐敗的民主黨政治機器」的一部分，並強調目前仍未發布大選結果的幾個「搖擺州」的投票機器，都被民主黨掌控。

另一方面，亞利桑那州稍早也公布了新一波的計票結果，主要票數都來自該州最大的馬裡科帕郡。最新的結果顯示，拜登的領先幅度已縮小至46,000票。目前亞利桑那州還有約10%的票等待計算，該州的計票官員表示，馬裡科帕郡將在美國時間6日上午持續公布最新的票數結果。

亞利桑那州的州長杜希 (Doug Ducey) 周四（5日）晚間發布聲明，要求選民耐心等待計票結果。他說：「亞利桑那州計算選票的基准是，我們計算所有選舉日當天所收到的選票。目前沒有法官介入亞利桑那州的計票過程，我們也沒有通過任何臨時的變動。」

拜登團隊：他當選是遲早的事

拜登的競選團隊也告訴美國有線電視網 (CNN)，相信拜登勝選是遲早的事，「我們有信心越過270個選舉人票的當選門檻」。針對川普周四晚上發表的談話，拜登團隊批評川普的言論不實，並強調這樣的舉動顯示川普覺得自己快輸掉這場選戰了。

德國之聲的華盛頓記者站主任Ines Pohl表示，許多美國選民擔心川普會不斷的以「謊言」來激發暴力事件，令大選會以不好的結局收場。Pohl也分析，川普之所以在美國各地仍保有頗高的支持率，主要是因為他身為成功企業家的名聲。

Ines Pohl表示：「我們在競選過程中訪問了許多美國人。有時令人不可置信的是，洛杉磯的非裔美國人向我們表示，川普是唯一可以讓美國在新冠疫情後，重新振作起來的總統人選。」

楊威廉/李澄欣 (美聯社、CNN)

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