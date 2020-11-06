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美國大選內華達州6張選舉人票成關鍵 網友心急：想開車殺去點票

香港01 / 文／李納德
美國網友用皮卡丘圖片來說明等待內華達州開票結果的心情。（圖／推特)
美國網友用皮卡丘圖片來說明等待內華達州開票結果的心情。（圖／推特)

美國大選多個關鍵州分仍在點票，美聯社預測前副總統、民主黨候選人拜登（Joe Biden）已取得264張選舉人票，現任總統川普（Donald Trump）則取得214張選舉人票。拜登只要再取得內華達州（Nevada）的6張選舉人票，就可最得270票贏得大選，該州成為最大關鍵。不過，該州因郵寄選票問題點算緩慢，又一度暫停點票，令網友在Twitter狂發Tweets催促票站人員快手一點，更說要駕車親自點票，又揶揄他們在睡覺！

美媒預料拜登離總統寶座只欠6張選舉人票，剛好有6張票的內華達州成關鍵，網友紛紛在Twitter「集氣」叫內華達州點票快手一點，更「威脅」要親自開車到現場點票。該州堅持按自己節奏公布點票結果，特別是郵寄選票的計算被網友大罵處理得太慢，齊齊發帖取笑：

心急及趕在路上的網友：

有網友笑說要趕去內華達州開票中心親自點票。（圖／推特）
有網友笑說要趕去內華達州開票中心親自點票。（圖／推特）
有網友笑說要趕去內華達州開票中心親自點票。（圖／推特）
有網友笑說要趕去內華達州開票中心親自點票。（圖／推特）
有網友笑說要趕去內華達州開票中心親自點票。（圖／推特）
有網友笑說要趕去內華達州開票中心親自點票。（圖／推特）

網友眼中內華達州點票現場情況：

網友疑問為什麼內華達州開票特別慢。（圖／推特）
網友疑問為什麼內華達州開票特別慢。（圖／推特）

網友疑問為什麼內華達州開票特別慢。（圖／推特）
網友疑問為什麼內華達州開票特別慢。（圖／推特）

內華達州選舉部門在當地時間周三（4日）宣布，點票工作不會太快完成，因為他們周二和周三還在處理郵寄選票，數目難以估量，每個選民都收到郵寄選票，但不是人人都會投。州選舉辦及後宣布暫停公布最新點票結果，至當地周四（5日）早上9時前都不再更新票數，還未點算的票包括選舉當天才收到的郵寄票，甚至還未送達的郵寄選票，而外媒判斷使用郵寄方式投票的多數是民主黨支持者。

內華達州偏向民主黨的瓦肖縣（Washoe County），選舉辦稱他們由早上7時到晚上7時30分都在點票，但準備用機器點票前，需要花功夫核實簽名、從信封拿出選票等，所以還有很多工作要做。

該州的選舉辦在當地周三（4日）清晨發Twitter，表示會於5日再更新點票結果，但各縣點票工作仍在繼續，據該州法律，只要郵寄選票的郵戳是當地時間11月3日或之前就會計算，最遲在投票日後7天內寄達才屬有效，若選民忘記在郵寄選票上簽名或簽名不符合規定，可於本月12日前補簽。

延伸閱讀：

【美國大選】桑德斯超神預測選情及特朗普反應　網民嚇傻：先知

美國大選2020｜網民Twitter分享兩屆選舉心情MEME圖　有一共通點

文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登

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