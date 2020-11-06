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太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

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最新美國大選開票結果／盤點剩下的關鍵六州 拜登在喬治亞州、賓州猛追

聯合新聞網 / 綜合報導

美國總統大選開票進入倒數階段，據NBC開票資訊，截至台灣時間6日上午，兩人選舉人票253：214，拜登暫時領先。目前還有包含賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州、亞利桑那、阿拉斯加等六州未開完。

《NBC NEWS》統計，喬治亞州已開出99％選票，川普和拜登兩人在這州得票率同為49.4％，拜登一直緊追票數，兩人差距也從3000多一直縮小中。截至12點為止，川普在這州縮小領先幅度，只稍微領先對手1775票，票數差距極少，戰況激烈，若川普拿下16張選舉人票的話，那雙方票數會來253：230，雙方緊咬不放。

其他五州的狀況，北卡羅來納州已開95％選票，川普得票率50％暫時領先拜登的48.6％；賓州目前已開94％選票，川普49.6％暫時領先拜登49.2％，川普領先幅度一路縮小；內華達州已開89％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。從這五州來看，川普在賓州跟北卡、阿拉斯加都暫時領先對手，拜登則是內華達州、亞利桑那州領先川普。

川普領先：

喬治亞（選舉人票16）開票進度：99％ 川普領先約1775票

北卡（選舉人票15） 開票進度：95% 川普領先1.4％

賓州（選舉人票 20） 開票進度：95％ 川普領先0.4％

阿拉斯加（選舉人票3） 開票進度：56％ 川普領先29.9％

拜登領先：

內華達（選舉人票6） 開票進度：89％ 拜登領先0.9％

亞利桑那（選舉人票11）開票進度：90％ 拜登領先1.6％

若用現在最新開票進度統計，拜登可能以270：264剛好湊足當選門檻，但其實兩人票數差距極小，開票也還在進行中。

美國大選 川普 拜登

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