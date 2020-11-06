為什麼美國大選還沒有出結果？

（德國之聲中文網）"美國大選究竟什麼時候出結果？"這個問題很多人都在問。有網友甚至貼出了"樹懶計票員"的圖片調侃。畢竟，比起以往，這次的等待時間格外漫長。

這其中有幾方面原因。

首先是眾所周知的郵寄選票。由於目前美國疫情依舊吃緊，很多選民--特別是很多民主黨選民，都選擇了郵寄選票。這清點起來更花時間。

同時，一些州規定，選舉日之後寄到的選票同樣有效，只要上面貼了11月3日選舉日的郵戳。比如，在搖擺州內華達，截至11月10日寄到的選票都是有效的，也就是說，在計票的同時還有選票在源源不斷抵達。這也延長了出結果的時間。

此外，還有各種狀況頻出。比如，在佐治亞州，一根水管爆裂（據稱選票沒有受到影響），計票一度受到影響。再比如，在賓州的阿利根尼（Allegheny），周四中午計票出於法律原因暫停，直到周五再繼續。

現任總統特朗普也通過各種方式試圖阻撓計票，甚至直接發推特叫人們"停止計票"。特朗普的競選團隊也在多州提起訴訟，要求暫停計票。

目前誰的贏面比較大？

拜登贏面比較大。目前拜登已經取得了253張選舉人票，距離所需的270票僅還差17票。而特朗普目前只獲得了213張選舉人票。

在5個仍舊呈現膠著狀態的搖擺州--亞利桑那（11票）、佐治亞（16票）、北卡羅來納（15票）、內華達（6票）和賓夕法尼亞（20票），拜登目前在亞利桑那州和內華達州處於領先地位，特朗普在佐治亞、北卡羅來納、賓夕法尼亞領先。

對於拜登而言，他只要在賓州獲勝就能勝出，在任意兩州獲勝也能勝出。對於特朗普而言，則至少要拿下賓州以及另外三州。

此外，選民眾多的賓州費城正在計票，由於那裡是民主黨大票倉，落後的拜登仍有希望在賓州翻盤。

選舉結果何時出來？

很抱歉，答案我們也不知道。結果何時出來，取決於亞利桑那州、佐治亞州和賓州這幾個特別關鍵的州的選舉人票花落誰家何時確定，這可能是幾小時，也可能是幾十小時。

有中國網友似乎已經從中總結出了寶貴經驗。在微博上，一條得到瘋狂轉發和點贊的帖子這樣寫道："大家都很好奇這屆美國總統到底會是誰呢，但是今天統計選票的已下班，明天繼續數，數不完就後天，都得等著。這種拒絕加班的態度值得國內公司學學，你司的ppt和領導講話，還能比美國大選更要緊麼？"

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