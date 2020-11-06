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川普提計票訴訟 引爆法律戰

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國總統川普（美聯社）
美國總統川普（美聯社）

再三揚言對搖擺州計票結果提出異議的美國總統川普，已在4日付諸行動，包括賓州、密西根州及喬治亞州等三個關鍵搖擺州提起計票訴訟，埋下選後爆發法律戰的隱憂。

川普陣營4日聲稱，並未取得具有意義的管道，能觀察賓州和密西根州的投開票流程，無法行使該州法律保障的權利，也就是觀察開票和製做開票統計表的過程。

川普陣營同日也在喬治亞洲提起訴訟，聲稱Chatham郡的一名共和黨自願監票人員，目睹選務人員非法把一疊選票加入不在籍選票內，「我們將不會允許民主黨選務人員用非法的選票，從川普總統手上偷走選舉」。

此前，川普團隊已在賓州與內華達州提訴，要求讓觀察人員能有更好的方式監督處理與計算選票的管道。這些行動也透露川普過去幾周來都在暗示的緊急策略：攻擊投票與開票過程的公正性。川普陣營預料將在更多州提起法律訴訟，掀起「遍地烽火」的法律戰。

川普常說，除非「選舉」被偷走，否則他不會中箭落馬，聲稱郵寄投票的計票增加將導致舞弊行為氾濫。川普陣營甚至在選舉日前夕，就已提起了幾項限制使用郵寄選票的訴訟，但均未成功。川普也在4日深夜發表談話，指責民主黨人企圖偷走選舉。

美國大選 川普 拜登

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