防堵動亂 全美總動員
在美國總統大選結果仍未明朗之際，全美各地警方和企業持續為動亂預做準備，且專家警告，川普宣稱勝選的舉動，可能引發更大社會動盪。
彭博資訊報導，抗議人士4日在華府、丹佛市、波特蘭、洛杉磯等地聚集到晚上。十多州在選前要求國民警衛隊待命，零售業者紛紛在窗戶加裝木板，不安民眾搶購防彈衣、槍枝，因為他們擔憂美國爆發暴力事件。
跨黨派組織「過渡完整計畫」指出，大選出現拉鋸，此時川普採取「質疑官方選舉結果的策略」，是一大隱憂。在這種情況下，川普和拜登的支持者都會展開動員，「大幅」提高暴力事件的可能性。
臉書社團「密西根人挺身解放密西根」4日號召志願者前往底特律TCF會議中心，許多抗議者起初被警察擋在前門，後來從後門進到會場，並高喊「停止計票」。
左傾團體「捍衛選舉結果」，計劃在紐約市、華府、洛杉磯市，發動上百場線上或線下抗議活動，以捍衛選舉的完整性。
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