國會牽制 恐成跛鴨總統

美國民主黨在今年選舉奪得參議院多數席次的希望渺茫，在眾議院的多數優勢甚至還縮小，即便民主黨總統候選人拜登能夠入主白宮，未來施政也可能受共和黨掣肘，再加上民主黨溫和派議員勢力的牽制，拜登可能淪為「跛鴨總統」。

民主黨在今年國會選舉的成績不如預期，最新開票結果顯示，民主黨掌控參議院的希望極低，好幾位民主黨籍眾議員的選戰也失利。

共和黨在眾議院的席次下滑，儘管仍居多數，但議長裴洛西的聲望和權力面臨打擊，更難在院內獲致共識，而且新一屆眾議院將迎來數名革新主義的新進議員，黨團內部的歧見，將讓她調遣黨團的空間受限；此外，她也仍需與共和黨掌控的參議院周旋。

參院選戰方面，民主黨與共和黨目前各握有48席；在餘下的四席中，有一席已確定將在明年1月重新選舉，其餘三席暫由共和黨候選人領先。

分析師指出，拜登若勝選，國會兩院分別由兩黨掌控，將導致華府陷入僵局。