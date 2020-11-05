美國大選：「搖擺州」仍是關鍵 「郵寄票」成命門

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川普欲訴請最高法院停止計票，拜登陣營批評此舉實在太超過且是史無前例的錯誤行為。法新社
川普欲訴請最高法院停止計票，拜登陣營批評此舉實在太超過且是史無前例的錯誤行為。法新社

全美境內投票站均已關閉，但計票工作仍在進行。主要原因是，因為受到疫情影響，今年美國大選有創紀錄的選民采取郵寄投票方式。

拜登競選團隊經理珍•奧馬利•狄龍 (Jen O'Malley Dillon)美國時間周三（11月4日）召開記者會表示，拜登“顯然進行在勝利的道路上”。拜登陣營預計將贏得威斯康星州、內華達州、密歇根州和賓夕法尼亞州。她同時表示，南部喬治亞州情況難以預測，而北卡羅來納州應該會由川普勝出。

川普團隊則表示，本方在賓夕法尼州州、密歇根州、內華達州和佐治亞州有望勝出。

狄龍批評川普周二晚間“錯誤地”宣稱贏得選舉，以及要求停止投票。她不無諷刺地表示：“有些事情我們要說的非常清楚。如果川普如願以償，我們現在就停止計票，拜登副總統就會成為美國的下一任總統。”

在周二投票日當天晚間的統計形勢曾一度對拜登相當不利。盡管民調數字落後，但川普依然在佛羅裡達州勝出，而且贏下較為重要的俄亥俄州和得克薩斯州。

周三形勢發生變化，拜登在威斯康星州和密歇根州扭轉局勢，小幅領先，在賓夕法尼亞州也縮小了落後差距。多家美國媒體分析稱，各州尚未統計的選票大部分是郵寄投票，而拜登被普遍視為在郵寄選票選民中擁有更高的支持率。

川普顯然對於這一變化無法接受。他周三連續發送多條推特，對“領先優勢神奇消失”表示質疑，認為“非常詭異”。

他的數條相關推文隨即被推特標注為：“該推文中分享的部分或全部內容存在爭議，可能對如何參與選舉或其他公民程序產生誤導。”

相比川普，拜登在社交媒體上非常“沉默”。截止發稿時，他周三的唯一一條推特是推薦其競選團隊的選情分析視頻。

迄今為止，川普贏得了佛羅裡達州、德克薩斯州、俄亥俄州、肯塔基州、堪薩斯州、路易斯安那州、印第安納州、懷俄明州、西弗吉尼亞州、南卡羅來納州、愛達荷州、阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、俄克拉荷馬州、阿肯色州、猶他州、南達科他州、北達科他州、密蘇裡州、內布拉斯加州、愛荷華州和蒙大拿州。

拜登贏得了緬因州、亞利桑那州、夏威夷州、明尼蘇達州、科羅拉多州、新墨西哥州、加利福尼亞州、新罕布什爾州、俄勒岡州、佛蒙特州、弗吉尼亞州、華盛頓州、羅德島州、紐約州、新澤西州、馬薩諸塞州、馬裡蘭州、伊利諾伊州、特拉華州和康涅狄格州，以及哥倫比亞特區。

目前仍有七個聯邦州勝負未定，涉及數百萬張選票。

賓夕法尼亞州州長、民主黨籍的沃爾夫（Tom Wolf）已經表示，周三（11月4日）不可能完成所有選票的統計。盡管最後勝負當天可能已見分曉，但計票工作至少會持續到周四。

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美國大選 川普 拜登

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