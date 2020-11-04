川普提前宣布勝選 拜登普選票佔優勢

「川普提前宣布勝選，並要求最高法院下令停止計票，但拜登並未就此認輸！」政大國關中心研究員嚴震生4日在美國大選開票分析座談中說，拜登在普選票仍領先2~3%，若比希拉蕊運氣好仍可能擊敗川普。另外，淡大戰略研究所教授黃介正看好拜登，東海政治系副教授邱師儀則指出搖擺州目前都偏向川普。

台北市信民兩岸研究協會4日舉拜美國總統大選學術研討會，邀請到政治大學國關中心教授嚴震生、淡江大學戰略研究所教授黃介正、東海大學政治系副教授邱師儀，並由協會理事長黃清龍主持。

川普還不能封關大選

「就算之後通訊投票開始計票，或許會把結果拉近，但不知道會拉多近。」對於川普領先的趨勢，嚴震生表示，民主黨自認為在亞歷桑那州、德州有機會翻盤，「但看起來沒有。」因為川普已經暫時領先，所以認為不用等到通訊投票開票，「趁早先宣布勝選，就算之後開票結果有變動，他也可以說後來開的票是作弊的。」

「現在美國自由派的媒體，可能就活在同溫層裡頭，所以還是會低估川普、高估拜登。」嚴震生指出，儘管經過2016年的震撼，民調方法開始有改變，但可能還是不足以突破同溫層，還是要重新做檢討，「就算有誤差，還是要把突破同溫層納入考量，不能繼續自我感覺良好。」

如果選舉人團票平手怎麼辦？嚴震生說，美國大法官大都認為原始主義很重要，要按照憲法原來的解釋，且重視州權，沒有給聯邦政府的權利都應保留給州或個人，當年大法官解釋南北戰爭時說，並非支持種族主義，而是尊重州的決議；「所以川普宣布停止計票，但各州其實可以自行決定，川普還不能把總統大選封關。」

民調失準跌破眼鏡

「很多在美國從事金融業的朋友都對我說，川普若落選，股市就會崩盤、他們就會失業！」黃介正表示，選前民調大多認為拜登會大幅領先，但與現實相差甚遠，儼然重演上屆美國大選的景況。「我觀察1年下來，從普選民調來分析，拜登跟川普從來都沒有黃金交叉過，川普理當沒有任何贏的機會！」

黃介正強調，還是要以民調來研判選舉的基本盤，本次民調很多是用平均的方式進行，無法反映關鍵地區、搖擺州的真實情形；「但就不曉得會不會再次翻盤，讓民調公司集體切腹？」

邱師儀指出，川普已經拿下佛州也穩固德州，而搖擺的威斯康辛州目前也川普領先，賓州更是大幅領先，「所有的搖擺州看似都偏向川普。」上次美國民調預測希拉蕊領先，最後普選票也確實勝出，所以沒有預測不準。「重點在於不表態的選民有10%，有點像那時候韓國瑜的蓋牌，他的支持者們不太願意表態。」

淡大戰略所教授黃介正（右）認為，拜登跟川普沒有黃金交叉過，川普理當沒有贏的機會；左為政大國關中心研究員嚴震生。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

信民兩岸研究協會理事長黃清龍（左起）、政大國關中心研究員嚴震生、淡大戰略所教授黃介正、東海政治系副教授邱師儀分析美國總統大選。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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