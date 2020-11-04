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戰況激烈！拜登搶先奪205票 川普136票後頭猛追趕

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

美國大選日 社群媒體嚴防假訊息

中央社 / 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統大選投票所陸續關閉，各界焦點轉向計票之際，社群媒體公司高度警戒，嚴防大選日出現假新聞和操作舞弊情事。

▍延伸閱讀：2020美國總統大選 即時開票專區

為避免2016年大選問題重演，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌（Google）旗下YouTube都在落實政策，嚴防意圖左右大選結果的假新聞散布。

臉書表示已啟動指揮中心，及時監督臉書平台。

臉書貼在推特的聲明寫道：「我們的選舉營運中心（Election Operations Center）將繼續及時監控多種訊息，包括阻止選民投票內容的通報。」

臉書表示，其選舉中心也將追蹤其他議題，像是總統川普支持者包圍民主黨候選人拜登（Joe Biden）競選巴士等行為。

但根據非營利監督機構Media Matters高格提（Kayla Gogarty）貼文，臉書一些組織被利用來分享不戴口罩去投票好「嚇跑自由派」的消息。

與此同時，Instagram一小群用戶看到自己的貼文上方，出現宣稱「明天是大選日」的錯誤通知。

美國大選 川普 拜登

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